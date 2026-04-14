Von Selbstzweifeln zur inneren Freiheit: Die persönliche Transformation

Die bekannte Persönlichkeit spricht über ihre bemerkenswerte Entwicklung, die von Selbstzweifeln und dem Gefühl, sich beweisen zu müssen, hin zu innerer Freiheit und dem Ankommen in sich selbst führte. Sie reflektiert über ihren Weg, der sie zu einem tiefgreifenden Umdenken und einem neuen Lebensgefühl brachte. Im Fokus steht die persönliche Reise und die Bedeutung von Authentizität.

Es wurde schnell klar: Hinter dem glamourösen Auftritt verbirgt sich eine zutiefst persönliche Entwicklung. 'Die letzten Jahre hatte ich noch das Gefühl, ich muss noch kämpfen, um meine Richtung zu finden. Ich muss mich in irgendeiner Form beweisen,' erzählt die Kärntnerin. Ein Druck, der sie lange begleitete – obwohl sie, wie sie selbst sagt, eigentlich nie etwas beweisen wollte.

Bereits mit 15 Jahren modelte sie, mit 16 wurde sie durch Formate wie einer breiten Öffentlichkeit bekannt – und diese Erlebnisse haben die 33-Jährige geprägt. 'Jetzt im Nachhinein bin ich selbst schockiert, wie jung ich eigentlich damals war – und wie man da schon bewertet wurde,' erzählt sie offen im Interview.

Heute klingt das ganz anders. Rund um ihren 30. Geburtstag setzte bei ihr ein tiefgreifendes Umdenken ein. 'Es gibt diese innere Entwicklung, die man als Frau erlebt – wo du dich noch einmal ganz neu mit dir selbst auseinandersetzt. Und da haben sich wunderschöne Türen für mich geöffnet.'

Was sich konkret verändert hat, beschreibt sie präzise: 'Ich fühle mich sehr glücklich, sehr frei, und alles fühlt sich so stimmig an derzeit.' Früher suchte sie noch ihren Platz – heute ist sie genau dort angekommen, wo es sich richtig anfühlt: 'Ich kann meine Rollen ausfüllen, ich bin glücklich mit meinen Lebensumständen – ich bin mit mir selbst im Reinen.'

Der Zeitpunkt der neuen Kampagne könnte also kaum passender sein. Sie steht für 'Stärke, Unabhängigkeit, Kraft – und Klasse,' so Marolt. 'Klasse ist mir total wichtig im Leben - und die Uhren haben auch etwas sehr Klassisches.' Für sie persönlich kommt dieser Schritt genau zur richtigen Zeit. Denn aus dem Gefühl, kämpfen zu müssen, ist das geworden, was viele suchen – das Ankommen.





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