Von Gin-Flut zur Cocktail-Renaissance: Die neue Kreativität in den Bars

Nach dem Boom der Gin- und Tonic-Kultur erleben Bars eine Renaissance, die von Innovation, regionalen Zutaten und einem gesteigerten kulinarischen Anspruch geprägt ist. Barkeeper werden zu kreativen Köpfen, die neue Geschmackserlebnisse schaffen und die Bar als eigenständige kulinarische Disziplin etablieren.

Die Gin - und Tonic -Welle der letzten zehn Jahre, die in manchen Bars zu einer schier unüberschaubaren Auswahl von bis zu einem Dutzend Gin s und dem Dreifachen an Tonic s führte, hat ihren Höhepunkt überschritten.

Dieser Rückgang eröffnet nun Raum für Innovation und Kreativität, anstatt sich auf das stetige Wiederholen bewährter Klassiker zu beschränken. Die Barlandschaft erlebt eine deutliche Wandlung, die weit über bloße Cocktail-Trends hinausgeht. Längst sind Barkeeper und Barkeeperinnen zu wandelnden Rezeptbüchern geworden, die klassische Cocktails weltweit detailgetreu zubereiten, wobei die Trennung von Speisen und Getränken lange als unumstößlicher Standard galt. Doch seit Mitte der 2000er-Jahre zeichnet sich eine neue 'Bar Renaissance' ab, die in eine andere Richtung weist.

Die Bar hat sich als eigenständige kulinarische Disziplin etabliert, mit einem spezifischen technischen Repertoire und einem tiefgreifenden Verständnis für Zutaten. Wie sich das äußert? Das Küchendenken findet Einzug in die Bar, es werden ähnliche Infrastrukturen genutzt und die gleichen Techniken angewendet.

Darüber hinaus wird in beiden Bereichen vermehrt selbst produziert, was zu einer Individualisierung und Qualitätssteigerung führt. Internationale Beispiele verdeutlichen diesen Trend: Moderne Bars zeichnen sich durch ein gesteigertes Selbstbewusstsein aus, das sich in ihrem Auftreten, Stil und Angebot widerspiegelt. Sie spezialisieren sich beispielsweise auf die Herstellung von Bitters – also (Kräuter-)Bitterlikören – und kombinieren dabei ihr fundiertes Cocktailwissen mit regionalen Zutaten wie Kräutern, Blättern, Wurzeln oder Blüten.

Amari, wie sie genannt werden, sind im Grunde nichts anderes als 'Alkohol plus Zucker (mindestens 10 Prozent) plus Bitterkeit', erklärt ein Experte, betont aber, dass 'Natur und Zeit die bestimmende Kraft' sind. Ein Beispiel hierfür ist ein Cocktail, der den Geschmack des Traunsees in einem bestimmten Monat einfängt und gleichzeitig die Struktur eines klassischen Bitters aufweist.

Er wird traditionell mit Averna zubereitet, doch der Barkeeper setzt im Juni auf Rhabarber, Zitronenmelisse, Erdbeeren und Ribiselblatt, um die Bitternoten durch Chinin, Eberrautenwurz oder Beifuß zu ergänzen. Ein weiterer bekannter Bitter dient als strukturelles Vorbild für einen selbst kreierten Fernet, der mit regionalen Zutaten auskommt und sich dennoch gut in Cocktailklassiker wie Toronto oder Hanky Panky integrieren lässt. Dafür werden Weinblätter, Anis, Fichtenharz und Liebstöckelwurzel in Korn und etwas Whiskey angesetzt. Auch in Wien wird dieser Trend deutlich.

Sigrid Schot und Laura Peez, Inhaberin und Barchefin einer angesagten Bar, setzen auf 'coole und verständliche Drinks, aber mit Twist'. Sie beobachten einen Aufschwung von Mezcal in Cocktails, einem mexikanischen Agavendestillat, dessen Feinheiten und unterschiedliche Sorten in Deutschland noch nicht so bekannt sind wie Gin. Es gibt also noch viel Neues zu entdecken. Die Barlandschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, der von einem zunehmenden Bewusstsein für Qualität, Regionalität und Kreativität geprägt ist.

Der Fokus liegt nicht mehr nur auf der perfekten Reproduktion klassischer Cocktails, sondern auf der Entwicklung neuer Geschmackserlebnisse und der Schaffung einer einzigartigen Bar-Kultur. Die Barkeeper werden zu kulinarischen Künstlern, die mit ihren Kreationen Geschichten erzählen und die Sinne anregen. Die Bar wird zu einem Ort der Begegnung, der Inspiration und des Genusses, an dem sich Tradition und Innovation auf harmonische Weise verbinden.

Dieser Wandel ist nicht nur für die Barkeeper selbst, sondern auch für die Gäste von Vorteil, die von einer größeren Vielfalt und einem höheren Qualitätsstandard profitieren. Die Zukunft der Barlandschaft verspricht spannende Entwicklungen und neue Geschmackserlebnisse





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