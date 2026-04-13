Von der Würstelbude zur Oase: Einblicke in ein Wiener Erfolgsunternehmen

Ein Unternehmen im 21. Bezirk verwandelt eine ehemalige Würstelbude in eine grüne Oase mit Bio-Weingut, Wildkräuterküche und regionalen Produkten. Entdecken Sie die Geschichte und die Besonderheiten dieses einzigartigen Ortes.

„Ausgesehen hat es wie ein besserer Würstelstand“, erinnert sich Věra Vyškovsky an die Anfänge ihres Unternehmens in einem kleinen grünen Rapid-Stüberl am Rande des 21. Bezirks. „Anfangs war hier alles überwuchert. Nachdem alle Lianen entfernt und Holunderstauden beschnitten wurden, haben wir Planen genäht.“ Was Věra mit Martin Strobl und ihrem Team in der Stammersdorf er Senderstraße aufgebaut hat, gleicht heute einer kleinen Oase. Zwischen hundertjährigen Weinreben und den einfachen Sitzgelegenheiten vergisst man schnell, dass man sich noch in den Verwaltungsgrenzen Wiens befindet.

Daher ist es verständlich, warum Martin und Věra zunächst mit einer Stricherlliste die potenzielle Kundschaft entlang des Weges zählten und beweisen konnten: Es sind genug. 2009 wurde eröffnet, und tatsächlich haben seither unzählige Gäste aus aller Welt den Weg zum Bio-Weingut gefunden. Das Publikum ist vielfältig: Familien aus der Innenstadt spazieren durch das naturbelassene Gelände, manche kommen nur zum Musizieren oder für Konzerte, andere feiern Hochzeiten. Paare aus Kolumbien und Argentinien haben hier geheiratet, die Lampionketten von damals sind als dauerhafte Dekoration erhalten geblieben.

Die Gründe, warum so viele die Reise in die Senderstraße antreten, sind schnell ersichtlich. Neben dem wohltuenden Gefühl, das eine Gartengesellschaft bei Freunden erzeugt, verbirgt sich im Weingarten eine Besonderheit: Wildkräuter, die unter den Reben wachsen. Sie dienen als natürlicher Wasserspeicher, schützen vor pflanzlichen Pilzkrankheiten und reduzieren Erosion. Darüber hinaus eignen sie sich hervorragend als Zutat in verschiedenen Gerichten, die in der hauseigenen Wildkräuterküche zubereitet werden. Diese einzigartige Kombination von Pflanzen fördert Bakterien und kleine Lebewesen im Boden, was sich auch auf den Wein auswirken soll – Experten bemerken eine leichte Kräuternote. Spätestens beim Hauptgericht schmecken es dann alle.

Stammersdorf wurde bereits um das Jahr 1100 besiedelt: Ursprünglich gaben die Siedler ihrem Ort den Namen Stenmarsdorf oder Stamleinsdorf, später auch Stoumarsdorf. Auffällig ist auch der in das Lokal integrierte Mini-Wald. Der hölzerne Anbau bietet Platz für Bäume und schließt an die ursprüngliche Hütte mit skandinavischem Flair an. Der Baumbestand wurde bewusst erhalten und erweitert. „Gemeinsam mit dem Verein BirdLife haben wir 40 Bäume und Sträucher gepflanzt. Auch unsere Tochter hat Eichensetzlinge gepflanzt, wodurch ein Ökosystem entsteht, das alle bei uns erkunden können. Gerade für Kinder ist das in der Stadt nicht selbstverständlich“, erzählt Martin.

Mehrmals im Jahr reist der gebürtige Südtiroler gen Westen und bringt Schüttelbrot, Paarlbrot und andere Köstlichkeiten von den Alm- und Berghöfen seiner Heimat mit, die er zusammen mit passendem Wein aus Handlese in Stammersdorf serviert. Beziehungen zu Lieferanten sind ihm wichtig. „Als wir im Sardinienurlaub zufällig auf den Olivenölweltmeister gestoßen sind, habe ich gleich angerufen und ein paar Flaschen bestellt.“ Im Weinhandel sind nur die besten Produkte gut genug. Viel Gutes auf kleinem Raum: Mit ihrer großen Auswahl an regionalen, saisonalen Bio-Produkten sorgen die Naturgreißlerinnen Annekatrin und Sonja dafür, dass Stammersdorf mit frischen sowie haltbaren Lebensmitteln, Reformwaren und vielem mehr versorgt wird. Regionaler geht fast nicht, denn auch Obst und Gemüse von benachbarten Biohöfen landet regelmäßig hier. Wenn der Hunger ruft, sorgen hausgemachte Suppen, Eintöpfe oder Porridges für schnelle Abhilfe. Dank gefüllter Kühlregale, einer Feinkosttheke und einem wechselnden Angebot ist stets garantiert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Bitte alle aussteigen, jetzt wird gewandert! An der Endstation der Straßenbahnlinien 30 und 31 beginnt der Stadtwanderweg 5, der Flachland-Tourengeher durch romantische Gassen auf die höchste Erhebung im Stadtgebiet jenseits der Donau führt. Noch vor dem Bisamberger Wald und einem weitläufigen Kinderspielplatz kann im Magdalenenhof der städtische Wanderpass abgestempelt werden. Direkt gegenüber stand bis 2010 das ehemals höchste Bauwerk Österreichs, der Sender Bisamberg – die denkmalgeschützte Senderhalle zeugt noch von dieser Zeit. Wachsame Augen entdecken unterwegs weitere Zeitzeugen: Im Natura-2000-Gebiet befinden sich historische Befestigungsanlagen aus den preußischen Kriegen, die heute von Rehen und Zieseln bewacht werden.

lädt jährlich dazu ein, am 12.10., dem „Welt-Floridsdorf-Tag“, für den guten Zweck am Pius-Parsch-Platz abzufeiern. „Welt“ ist angebracht, gibt es doch dank Partnerschaft zwischen und dem Tokio-Bezirk Katsushika eine Floridsdorfstraße in der japanischen Hauptstadt. Dort findet einmal im Jahr ein Markt mit österreichischen Produkten statt. Das Wiener Pendant dazu ist das Kirschenhainfest auf der Donauinsel im Frühling. Wo früher Briefe und Pakete aufgegeben wurden, erfreut man sich gegenwärtig guter Gesellschaf





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