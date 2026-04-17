Von der Partynacht zur nachhaltigen Geschäftsidee: Victoria Neuhofer und 'Damn Plastic'

Victoria Neuhofer, Gründerin des Start-ups 'Damn Plastic', spricht über ihren unkonventionellen Weg zur Nachhaltigkeit. Ohne erhobenen Zeigefinger setzt sie auf langlebige Produkte und einen bewussten Konsum, der Luxus nicht ausschließt.

Victoria Neuhofer, eine junge Unternehmerin aus Salzburg, gründete nach einer ereignisreichen Partynacht das Start-up 'Damn Plastic'. Ihre Vision ist es, nachhaltige Produkte anzubieten, ohne dabei einen belehrenden oder moralisierenden Ton anzuschlagen. Schon seit ihrer Kindheit hegte Neuhofer den Wunsch, Unternehmerin zu werden und entwickelte früh erste Geschäftsideen, die sich nun auszahlen.

Die Idee für 'Damn Plastic' entstand gemeinsam mit ihrer besten Freundin Stephanie Sinko in Salzburg. Das Kernziel des Unternehmens ist es, langlebige und wiederverwendbare Produkte anzubieten, die im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft stehen. Dies bedeutet, dass Ressourcen so lange wie möglich im Umlauf gehalten werden sollen, um Abfall zu minimieren. Neuhofer möchte bewusst mit Klischees und dem oft als trist empfundenen Öko-Image brechen. 'Damn Plastic' stehe demnach nicht für eine generelle Verteufelung von Plastik, sondern für einen bewussteren und verantwortungsvolleren Umgang damit. Sie betont, dass Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten muss. Vielmehr gehe es darum, bewusst zu konsumieren, ohne dabei einen Perfektionsanspruch zu haben. Dieser Ansatz hebt ihr Unternehmen von traditionellen Öko-Marken ab und spricht eine breitere Zielgruppe an.

Neuhofer ist sich bewusst, dass ihr Ansatz auch auf Kritik und Erwartungen stößt. In einem Interview im SN-Podcast 'Die gefragte Frau' erklärte sie offen, dass von ihr als Unternehmerin oft eine extreme Öko-Haltung erwartet werde, die sie jedoch nicht erfüllen könne und wolle. Sie sieht sich selbst als normale Person, die auch Luxus schätzt, und betont, dass dies kein Widerspruch zur Nachhaltigkeit sein müsse. 'Ich möchte zeigen, dass das okay sein kann, wenn man trotzdem gute Sachen tut.' Neben 'Damn Plastic' hat Neuhofer auch das Produkt 'Veatzz', bekannt als 'Zaubermehl', auf den Markt gebracht. Ihr Unternehmergeist scheint familiär bedingt zu sein, da sie aus einem Traditionsbetrieb in elfter Generation stammt. Dennoch war ihr früh klar, dass sie etwas Eigenes aufbauen wollte.

Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin hat sie zudem das Buch 'Von BFFs zu CEOs' verfasst, in dem sie ihre Erfahrungen teilt und mit dem weitverbreiteten Mythos aufräumt, man dürfe nicht mit Freunden gründen. Für sie ist gerade die Gründung im Freundeskreis ein erfolgreiches Modell, das die gegenseitige Unterstützung und ein gemeinsames Vertrauensverhältnis betont, was für den Erfolg eines Start-ups von entscheidender Bedeutung sein kann. Die Gründerinnen teilen Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge ihrer gemeinsamen unternehmerischen Reise und ermutigen andere, ihre eigenen Ideen trotz möglicher Widerstände zu verfolgen.





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