Von der Mutter zur Meisterkonditorin: Sabrina Fercher-Messners süßer Erfolg

Sabrina Fercher-Messner hat nach persönlichen Herausforderungen ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und eine erfolgreiche Backstube in Kärnten eröffnet. Ihre Spezialität sind individuelle Torten und Desserts für jeden Anlass.

Sabrina Fercher-Messner hat ihre große Leidenschaft zum Beruf gemacht und sich mit einer eigenen Backstube einen lang gehegten Traum erfüllt. Ihre Geschichte ist geprägt von Mut, Entschlossenheit und der Kraft, aus schwierigen Lebensumständen neue Wege zu gehen.

Nach einem einschneidenden Ereignis in ihrem Leben, das ihre Prioritäten neu definierte, wagte die Kärntnerin den Schritt in die Selbstständigkeit und verwirklichte so ihre Liebe zum Backen. Der Weg dorthin war jedoch nicht immer einfach. Sabrina Fercher-Messner wurde bereits mit 16 Jahren Mutter, während sie noch die Zentrum humanberuflicher Schulen in Villach besuchte. Später, mit der Geburt ihres zweiten Sohnes, veränderte sich ihr Leben schlagartig.

Die gesundheitlichen Herausforderungen ihres Sohnes erforderten viel Zeit und Aufmerksamkeit, was schließlich dazu führte, dass sie die Schule abbrechen musste. In dieser herausfordernden Zeit fand sie Trost und Erfüllung im Backen. Was als Hobby begann, entwickelte sich schnell zu einer Berufung. Inspiriert von ihren mittlerweile vier Kindern, beschloss sie 2024, als Quereinsteigerin in die Welt der Konditorei einzutauchen.

Heute führt sie mit Stolz ihr eigenes Unternehmen in Lengholz, Bezirk Spittal an der Drau. Ihre Backstube ist ein Ort der Kreativität und des süßen Genusses, wo sie eine beeindruckende Vielfalt an Kreationen zaubert. Von mehrstöckigen Hochzeitstorten mit filigranen Blumenmustern bis hin zu trendigen 'Mirror Glaze'-Tortens in allen erdenklichen Farben – Sabrina Fercher-Messner beherrscht die Kunst des Backens in Perfektion. Auch fantasievolle Kuchen mit Marzipanfiguren, wie Krebse, Bären und andere Tierchen, gehören zu ihrem Repertoire.

Für Gruselfans kreiert sie sogar spezielle 'Monster-Torten'. Doch nicht nur für ihre Kunden ist sie eine talentierte Bäckerin, sondern auch für ihre eigene Familie. Ob klassische Sachertorten für ihren ältesten Sohn oder angesagte 'TikTok-Torten' mit trendigen Motiven – an Geburtstagen hat sie stets alle Hände voll zu tun. Im beruflichen Alltag konzentriert sich die Meisterkonditorin hauptsächlich auf die Gestaltung individueller Hochzeitstorten.

Besonders am Herzen liegen ihr dabei die sogenannten 'Wafer-Paper-Torten', die durch ihr feines, papierartiges Aussehen und ihre aufwendige Herstellung bestechen.

'Ich liebe aber auch alles mit Blumendekoration', verrät sie mit einem Lächeln. Je nach Komplexität des Designs kann die Herstellung einer Torte mehrere Tage in Anspruch nehmen, was sich natürlich auch im Preis widerspiegelt. Sabrina Fercher-Messner bietet jedoch für viele Preisklassen passende Optionen an. Ihr Angebot beschränkt sich jedoch nicht nur auf Torten.

Auf Bestellung fertigt sie auch komplette 'Sweet Tables' mit einer vielfältigen Auswahl an Desserts an, die jede Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ihre Backstube ist somit ein Ort, an dem Träume süß werden und individuelle Wünsche Wirklichkeit werden. Sabrina Fercher-Messners Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man durch Leidenschaft, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen, seine eigenen Ziele erreichen kann.

Sie hat bewiesen, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen und sich selbst zu verwöhnen





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