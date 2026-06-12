Die EU-Kommissionspräsidentin spricht von Kernkraft als zuverlässige, bezahlbare Quelle für emissionsarmen Strom. China investiert in neue AKWs und Österreich lehnt Atomkraft nicht mehr vehement ab.

Von der Leyen spricht von einer Renaissance der Kernenergie , China investiert in neue AKWs und Österreich lehnt Atomkraft nicht mehr vehement ab. Atomkraft wird weltweit wieder intensiver diskutiert, Europa ist keine Ausnahme.

Am Dienstag eröffnete der Schweizer Nationalrat die Debatte über den Bau neuer Atomkraftwerke. Ziele werden sich ohne neue AKWs in Luft auflösen, heißt es dort seitens Christian Imark (SVP/SO) in seiner Rede. Nur drei Jahre nach dem deutschen Ausstieg aus der Atomenergie im April 2023, bezeichnet von der Leyen diesen Schritt als strategischen Fehler und wünscht sich für die Kommission eine Renaissance der Kernenergie. Die Kommissionspräsidentin spricht von Kernkraft als zuverlässige, bezahlbare Quelle für emissionsarmen Strom.

Auch konkrete Zukunftspläne wurden bei besagtem Gipfel schon geäußert: So sollen bis Anfang der 2030er Jahre erste sogenannte SMR (Small Modular Reactor) in Betrieb genommen werden. Dabei handelt es sich schlicht um kleinere Kernreaktoren, die eine elektrische Leistung von bis zu 300 Megawatt haben. Diese werden vorgefertigt und dann am gewünschten Standort montiert. SMR können sowohl für Stromerzeugung als auch für Wärmeerzeugung genutzt werden.

Aktuell ist weltweit keiner dieser Mini-Reaktoren weder in Betrieb, noch hergestellt. Die EU-Staaten sind keineswegs die einzigen, die auf den Trend Atomkraft aufspringen wollen. Insbesondere im asiatischen Raum werden immer mehr Atomkraftwerke gebaut und in Betrieb genommen. Japan will auch zukünftig 20 bis 22 Prozent seines eigenen Strombedarfs mit Kernenergie decken.

Dabei setze Japan auf bereits bestehende Kraftwerke, denen nach der Katastrophe 2011 ihrer Reaktorlizenzen entzogen wurde. Diese wurden überprüft, auf den neusten Stand gebracht und sollen jetzt wieder nach und nach ins Netz eingeschleust werden. Weltweit befinden sich 163 Kernreaktoren in Betrieb. 2002 erreichte die Anzahl der Kernreaktoren weltweit 439. Mehr waren zuvor und seither nie wieder zeitgleich im Einsatz.

Ein tatsächlicher Ausbau der Kernenergie weltweit ist in Statistiken nicht zu erkennen. Seit 1987 bewegt sich die Zahl im unteren 400er Bereich. Mithilfe von Uran werden aktuell 10 Prozent des weltweiten Strombedarfs gedeckt. Als größtes Uran-Förderland gilt laut Institut für seltene Erden und Metalle. 40 Prozent des globalen Angebots stammen aus dort gelegenen Minen.

Diese werden von internationalen Konsortien in Partnerschaft mit westlichen und asiatischen Unternehmen betrieben. Platz zwei und drei bei der Uranversorgung belegen Kanada und Australien. Verantwortlich für das Vorantreiben des Ausbaus der Kernenergie im Reich der Mitte sind zwei führende Nuklearunternehmen: CNNC (China National Nuclear Corporation) und CGN (China General Nuclear Power Group). Die beiden Unternehmen haben eine hohe Beteiligung an den Uranexportstaaten.

In den Uranexportstaaten entstehen Lieferengpässe, die wiederum zu einer nicht ausreichenden Energieversorgung der Länder und Regionen führt, die ihre Energie aus Kernkraftwerken beziehen. Kernkraftwerke stehen wegen mehrerer Umweltprobleme in der Kritik. Ein zentrales Thema ist der radioaktive Abfall, der teilweise über Tausende von Jahren sicher gelagert werden muss. Die Entsorgung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente ist nach wie vor nur in Teilen gelöst.

Weltweit ist noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle und abgebrannte Brennelemente in Betrieb. Hinzu kommen Umwelteingriffe beim Uranabbau, die Landschaften verändern und Ökosysteme belasten können.

Zudem benötigen Kernkraftwerke große Mengen Kühlwasser. Das erwärmte, das anschließend in Flüsse oder Meere zurückgeleitet wird, kann die Wassertemperatur erhöhen und dadurch Pflanzen- und Tierarten in Gewässern beeinträchtigen. Auch wenn schwere Reaktorunfälle selten sind, können sie im Ernstfall langfristige Folgen für Mensch und Umwelt haben, wie die Beispiele von Fukushima und Tschernobyl zeigen. Herrscht am 23.

April diesen Jahres Einigkeit: Der Anti-Atom-Kurs soll weiter konsequent fortgeführt werden. ÖVP, Neos, SPÖ und Grüne sprechen sich gegen den Bau von SMR aus. Bei den Freiheitlichen findet dieser Beschluss keine Zustimmung. Im April 1972 erfolgte in Österreich der Spatenstich für das Atomkraftwerk in Zwentendorf an der Donau.

Vier Jahre später war dieses fertiggestellt. In, darunter ein viel beachteter Hungerstreik von neun Vorarlberger Müttern im Jahr 1977, machten die Atomkraft zu einem der umstrittensten politischen Themen des Landes. Um die Frage der Inbetriebnahme zu klären, ließ die Bundesregierung die Bevölkerung abstimmen. Bei der Volksabstimmung vom 5.

November 1978 sprach sich eine knappe Mehrheit von 50,47 Prozent gegen die Inbetriebnahme aus. Die Errichtung und spätere Stilllegung verursachten Kosten von mehr als einer Milliarde Euro





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