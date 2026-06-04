Vom Ibiza-Skandal in die Privatwirtschaft: Wie ehemalige FPÖ-Politiker neu durchstarten

Ein Überblick über die Karrieren von Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, Beate Hartinger-Klein, Karin Kneissl und Philippa Beck nach ihrem Ausscheiden aus der FPÖ oder der Politik.

Der Höhenflug der FPÖ beschert den Blauen jede Menge Posten - im Parlamentsklub, in den fünf Landesregierungen, an denen die Freiheitlichen inzwischen beteiligt sind, und bei FPÖ -nahen PR-Beratern.

Selbst Männer, die Parteichef Herbert Kickl einst als Verräter bezeichnet hatten, als sie zur FPÖ-Abspaltung BZÖ übergelaufen waren, docken nun wieder bei der FPÖ an. Doch es gibt auch die, die mit ihrer alten Fraktion gebrochen haben - oder: hinauskomplimentiert wurden. Sie versuchen nun mehr oder weniger erfolgreich, in der Privatwirtschaft Fuß zu fassen. Ein Überblick.

Eines muss man Heinz-Christian Strache lassen: Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler gibt nicht auf, auch wenn sich die Wählerinnen und Wähler schon lange nicht mehr für ihn begeistern können. Nach seinem Ausscheiden aus der FPÖ gründete Strache die PHI Beteiligungs- und Unternehmensberatungs GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer er zunächst war. Inzwischen befindet sich das Unternehmen zu 100 Prozent im Eigentum seiner ältesten Tochter Heidemarie; Strache fungiert weiterhin als Geschäftsführer.

Die Firma berät Unternehmen bei Projekt- und Immobilienentwicklungen, Firmengründungen sowie Finanzierungen. Wer zu ihren Kunden zählt, verrät Strache allerdings nicht.

Darüber hinaus ist er mit 12,75 Prozent an der Orange Parking GmbH beteiligt, einem Unternehmen, das Kfz-Stellplätze vermietet. Im Frühjahr stellte Strache außerdem sein neues Herzensprojekt vor: ein Krisenbewältigungsseminar für Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige sowie Führungskräfte. Auf dem Programm stehen unter anderem Resilienztraining, Meditation und Kommunikationsframeworks für schwierige Gespräche. Vier Stunden kosten regulär 749 Euro - Mittagessen und Meet-and-Greet inklusive.

Bei bis zu zwölf voll zahlenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern würde er immerhin knapp 9000 Euro verdienen. Nach dem Seminar postete Strache zufrieden ein Foto mit sieben Teilnehmers seines Kurses auf Instagram. Vorbei dürften die Zeiten sein, als Strache seine Facebook-Fans um Spenden bitten musste, weil er, wie er Ende 2021 postete, am Rande des Ruins stehe. Auch Johann Gudenus, einst Vizebürgermeister von Wien und enger Vertrauter Straches, hat sich nach dem Ibiza-Skandal neu orientiert.

Er kehrte der Politik gleich ganz den Rücken und machte sich im November 2019 als PR-Berater selbstständig. Welche Kunden er betreut, hält er geheim. Dafür ist er immer wieder als Polit- und PR-Experte in unterschiedlichen Fernsehformaten, wie oe24, zu sehen. Auch Kreml-Journalisten gibt er oft und gerne Interviews.

Vergangenen August sprach er mit dem russischen Propagandisten Patrick Poppel über die wirtschaftlichen Auswirkungen der anti-russischen Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs. Inwiefern der PR-Berater Experte in diesem Gebiet ist, ist fraglich. Dem Regime dürfte er also selbst Jahre nach dem Ibiza-Video gewogen bleiben. Beate Hartinger-Klein, ehemalige Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, machte sich ebenfalls selbstständig.

Im November 2019 meldete sie ihr Einpersonenunternehmen Beate Hartinger-Klein Consulting an und berät seitdem Unternehmen im Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem. An eine Pensionierung denkt die 66-Jährige noch lange nicht: 2023 und 2024 brachte Hartinger-Klein zwei wissenschaftliche Bücher heraus - eines über soziale Sicherheit und eines über die Gesundheitsversorgung mit Schwerpunkt Krankenhäuser. Karin Kneissl, nie Mitglied der FPÖ, wurde auf Wunsch der Freiheitlichen zur Außenministerin berufen.

Nach ihrer Amtszeit zog sie nach Russland und leitet dort ein eigenes Institut an der Universität St. Petersburg: den Thinktank Geo-Political Observatory for Russia's Key Issues (GORKI). Kneissl tritt regelmäßig in russischen Medien auf und verbreitet dort Positionen, die klar als russische Propaganda eingeordnet werden können. Allein vom Sender RT, der in der EU verboten ist, erhielt sie zwischen Februar 2024 und Juli 2025 laut veröffentlichten Angaben umgerechnet rund 90.000 Euro.

Zu Wladimir Putin pflegt Kneissl seit Jahren ein enges Verhältnis. Internationale Aufmerksamkeit erregte 2018 ein Foto, das den russischen Präsidenten als Gast auf ihrer Hochzeit zeigte. Zu guter Letzt sei noch Philippa Beck erwähnt, die nach der Scheidung von Heinz-Christian Strache den prominenten Familiennamen wieder ablegte. Ihr letztes öffentliches Lebenszeichen gab es kurz vor der Nationalratswahl 2024, als sie noch als freie Abgeordnete im Nationalrat saß.

Laut Firmenbuch ist Beck seit Februar 2025 selbstständig. Im April 2025 wurde sie zudem in die Geschäftsführung der Kostad Steuerungsbau GmbH bestellt. Das Unternehmen war auf die Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und Schalteinrichtungen spezialisiert. Bereits einen Monat nach Becks Dienstbeginn meldete die Firma Insolvenz an.

Diese Beispiele zeigen, wie ehemalige FPÖ-Politiker nach dem Ibiza-Skandal versuchen, in der Privatwirtschaft Fuß zu fassen - mit unterschiedlichem Erfolg. Während Strache mit Seminaren und Beratung Geld verdient, andere wie Gudenus als PR-Experte auftreten, bleibt bei manchen wie Beck die Zukunft ungewiss. Die FPÖ mag wieder im Aufwind sein, aber für diejenigen, die die Partei verlassen mussten, ist der Weg zurück in ein normales Leben oft steinig





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FPÖ Ibiza-Skandal Heinz-Christian Strache Privatwirtschaft Karin Kneissl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Überblick verloren? FPÖ bringt Anfrage doppelt einParlamentarische Anfragen gelten als wichtiges Kontrollinstrument der Opposition. Sie sollen Transparenz schaffen und die Arbeit der Regierung ...

Read more »

FPÖ stimmte gegen Fonds für AlleinerziehendeDer Sozialausschuss hat am Dienstag grünes Licht für den geplanten Unterstützungsfonds für Alleinerziehende gegeben. Die Regierungsparteien und die ...

Read more »

'Für die Fisch' – ÖVP-General schießt gegen FPÖErneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz: Neues Gesetz soll Genehmigungen für Windkraft, Netze und Speicher in Österreich deutlich beschleunigen.

Read more »

FPÖ-Soziallandesrat Amesbauer unterstützt #stolzmonat und behauptet es gebe nur zwei GeschlechterDer steirische Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) nutzt soziale Medien, um den stolzmonat zu bewerben und betont, es gebe nur zwei Geschlechter. Er positioniert sich gegen queere Veranstaltungen und kritisiert den Regenbogenmonat als Ideologie‑ und Steuerausgabe, während andere Politiker den pridemonth feiern. Die FPÖ‑Parteilinie wird vom Büro des Politikers verwiesen. Die Redaktion distanziert sich von den Nutzerkommentaren.

Read more »