Vom Blass zur Bräune: Warum ein Spray-Tan glücklich macht

Kylie Jenners Aussage über Spray-Tan als Stimmungsaufheller sorgt für Aufsehen. Warum künstliche Bräune boomt und gesundheitlich unbedenklich ist.

Wir lernen von den Stars: Manchmal ist es gar nicht das Leben, das uns deprimiert, sondern die fehlende Sommerbräune . Mit der Sonne ist das ja so eine Sache.

Schon schön, dass sie jetzt wieder prall und gleißend hell vom Himmel glotzt. Jedoch geht seit vielen Jahren die durchaus berechtigte UV-Angst um. Nie war Sonnenschutz eine so relevante Kosmetikkategorie wie heute. Reuelos in der Frühsommer-Hitze zu braten wirkt beinahe verwegen und trennt mitunter die Generationen.

Auch an Celebrities lässt sich das wunderbar festmachen. Die ledrig gegerbten Gesichter von Modeikonen wie der 71-jährigen Donatella Versace erzählen von einem Leben auf der Sonnenseite. Lange galt es als absoluter Luxus, ein eigenes Solarium zuhause zu haben. Nicht wenige fanden dort in den Neunzigern ihr kleines Alltagsglück.

Nun ging kürzlich ein Schnipsel aus einer Folge des US-amerikanischen Video-Podcasts Therapuss viral. Darin erklärte Kylie Jenner ihrem Gegenüber: Manchmal denke ich, ich bin depressiv, und dann gehe ich zum Spray-Tan und merke, ich war einfach nur blass. Zur Erklärung: Spray-Tanning ist die professionelle Variante des Selbstbräuners. Man wird dabei in einer Duschkabine von allen Seiten mit Bräunungsmitteln eingenebelt.

In den USA, und vor allem in Los Angeles, ist die Sprühbräune häufig fixer Teil der Beautyroutine. Spray-Tan-Meister Jimmy Coco gilt als Liebling der Stars, sein Studio als Bräunungs-Mekka. Weil das künstliche Bräunen die Haut nicht schädigt und somit gesundheitlich unbedenklich ist, haben wohl auch Dermatologen nichts dagegen. Und auch wenn professionelle Therapeuten Jenners Ansatz womöglich gar simpel finden: In den sozialen Medien war der Spray-Tan nie präsenter.

Auch die Do-it-yourself-Variante mit Selbstbräuner feiert ein Revival, geht aber erwartungsgemäß oft in die Hose - zu orange, zu fleckig! Wobei ja auch das irgendwie lustig ist. Das kleine Glück in der sonnengeküssten Haut - man sucht es eben immer, oder gerade wieder besonders. Nur jetzt eben ohne Zellschäden.

Die Sehnsucht nach gebräunter Haut ist tief in unserer Kultur verankert. Schon in den 1920er Jahren machte Coco Chanel die Bräune salonfähig, als sie mit einer leichten Sonnenbräune von der Riviera zurückkehrte. Seither galt gebräunte Haut als Zeichen von Urlaub, Gesundheit und Wohlstand. In den 1980er und 1990er Jahren boomten Solarien, bis die Gefahren von UV-Strahlung immer bekannter wurden.

Heute ist die Bräune ohne Sonne der Trend. Spray-Tanning und Selbstbräuner bieten eine sichere Alternative, die von Hollywoodstars bis zur Normalbürgerin genutzt wird. Die Technologie hat sich verbessert: Moderne Selbstbräuner enthalten Dihydroxyaceton (DHA), das mit den Aminosäuren der obersten Hautschicht reagiert und eine bräunliche Färbung erzeugt. Die Ergebnisse sind natürlicher denn je, wenn man die richtige Anwendung beherrscht.

Doch die Gefahr von orangefarbenen Flecken schreckt viele ab. Deshalb setzen immer mehr Menschen auf professionelle Spray-Tan-Sessions, bei denen gleichmäßige Ergebnisse garantiert werden. Die psychologische Wirkung der Bräune ist nicht zu unterschätzen. Studien zeigen, dass gebräunte Haut als attraktiver und gesünder wahrgenommen wird.

Ein Spray-Tan kann das Selbstbewusstsein stärken und sogar die Stimmung aufhellen. Kylie Jenners Aussage mag überspitzt klingen, doch sie spiegelt ein verbreitetes Gefühl wider: Wer blass ist, fühlt sich schnell weniger lebendig. In einer Zeit, in der Selfies und Social Media omnipräsent sind, wird das Aussehen immer wichtiger. Die Bräune wird zum Accessoire, das man sich jederzeit aufsprühen kann - ohne Risiko.

Der Trend hat auch die Beautyindustrie erfasst: Unzählige Produkte versprechen eine natürliche Bräune ohne Sonne. Von Tüchern über Tropfen bis hin zu Mousses ist alles erhältlich. Die Nachfrage steigt, und mit ihr die Kreativität der Hersteller. Spray-Tan-Studios schießen aus dem Boden, und sogar in Drogerien gibt es Selbstbräunungs-Dienstleistungen.

Der Sommer 2024 wird geprägt sein von goldenen Beinen und strahlenden Gesichtern, die ihre Farbe nicht der UV-Strahlung verdanken. Die Botschaft ist klar: Man kann glücklich sein ohne Sonnenbrand. Und wenn das Spray-Tan dabei hilft, warum nicht? Es ist eine harmlose Freude, die das Leben ein bisschen sonniger macht - auch wenn die Sonne mal nicht scheint





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