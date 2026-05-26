VOLXkino: Mobiles Open-Air-Kino zieht durch Wien

Das mobile Open-Air-Kino zählt seit Jahren zu den wichtigsten Kulturinitiativen der Stadt. Gezeigt werden internationale Festivalhits, österreichische Produktionen sowie politisches Kino abseits des Mainstreams.

Das mobile Open-Air-Kino zählt seit Jahren zu den wichtigsten Kulturinitiative n der Stadt. Gezeigt werden internationale Festivalhits , österreichische Produktionen sowie politisches Kino abseits des Mainstreams. Eröffnet wird die diesjährige Saison am 10.

Juni um 21 Uhr am Karmelitermarkt (Wien-Leopoldstadt) mit dem vielfach ausgezeichneten Film Sirat von Regisseur Óliver Laxe. Danach zieht das VOLXkino bis Mitte September durch zahlreiche Wiener Bezirke. Am 19. September geht das Wanderkino in der Rotenberggasse/Veitingergasse in Wien-Hietzing mit One Battle After Another mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ins Finale.

Zu den Highlights der heurigen Saison zählen die Festivalfilme Nouvelle Vague, Sentimental Value sowie Produktionen des jungen europäischen Kinos wie Hysteria, Das Leben meiner Mutter und Ich verstehe Ihren Unmut. Besonders gespannt dürfen sich Filmfans auf The Chronology of Water freuen - das Regiedebüt von Kristen Stewart wird im August an der Neuen Donau beim Usus am Wasser gezeigt. Ein Schwerpunkt liegt heuer zudem auf politischem Kino.

Filme wie Ein Nobody gegen Putin, Narben eines Putsches oder Das Verschwinden des Josef Mengele beschäftigen sich mit Machtstrukturen, gesellschaftlichen Konflikten und politischen Umbrüchen. Auch heimisches Filmschaffen nimmt wieder einen zentralen Platz im Programm ein. Insgesamt zehn österreichische Produktionen stehen heuer auf dem Spielplan. Zu sehen sind unter anderem Sebastian Brauneis AMS - Arbeit muss sein, Die Kunstkomplizen von Ebba Sinzinger sowie White Snails von Elsa Kremser und Levin Peter.

Bereits zum fünften Mal kooperiert das VOLXkino mit der Viennale. Unter dem Titel grätzlVIENNALE werden an fünf Terminen Festivalfilme kostenlos im öffentlichen Raum gezeigt. Die Kooperation mit dem VOLXkino liegt uns besonders am Herzen. Gemeinsam schaffen wir Räume, in denen Film nicht nur gesehen, sondern erlebt wird, sagt Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi.

Das VOLXkino versteht sich nicht nur als mobiles Kino, sondern auch als Ort der Begegnung. Gemeinsam mit Kulturvereinen, Jugendeinrichtungen und Initiativen entstehen Filmabende, die unterschiedliche Communities zusammenbringen. Kooperationen gibt es unter anderem mit der AK Wien, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Queertactics oder dem Büro für Mitwirkung der Stadt Wien. Die Vorführungen starten jeweils bei Einbruch der Dämmerung - im Juni/Juli um 21 Uhr, im August um 20.30 Uhr und im September um 19.30 Uhr.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. Das gesamte Programm gibt es unter





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