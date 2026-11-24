Am 23. November 2026 brannte eine Wohnung in Oberhofen im Inntal ab. Eine Familie mit drei Kindern wurde ins LKH Innsbruck gebracht. Das gesamte Haus ist unbewohnbar.

Ein schwerer Wohnungsbrand hat am 23. November 2026 um 21:15 Uhr das Leben in Oberhofen im Inntal erschüttert. In einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Oberhofen brach in einer Wohnung im Obergeschoss ein Vollbrand aus, der die Einsatzkräfte sofort zum Handeln zwang. Die Situation eskalierte schnell, da das Feuer die Wohnung schnell erfasste und sich der Rauch im Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehr musste unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten, um die Flammen zu bekämpfen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Einsatzstärke und Löscharbeiten

Die FF Oberhofen rückte mit vier Fahrzeugen und 40 Mitgliedern aus, um den Brand zu löschen. Unterstützt wurden die lokalen Kräfte von der FF Telfs, die ebenfalls vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte an den Ort der Geschehnisse schickte. Die Löscharbeiten waren komplex, da die Einsatzkräfte ein Dach und eine Zwischendecke öffnen mussten, um den Brandherd effektiv erreichen zu können. Der Einsatz erforderte zudem einen Innenangriff unter Verwendung von schwerem Atemschutz, was die körperliche Belastung für die Feuerwehrleute erheblich erhöhte.

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Neben den Feuerwehren war auch der Rettungsdienst Tirol vor Ort im Einsatz. Drei Rettungswagen, ein Einheitsleitwagen und acht Sanitäter sicherten die medizinische Versorgung der Betroffenen. Die Gemeindeeinsatzleitung koordinierte die Maßnahmen vor Ort, um die Abläufe der verschiedenen Rettungskräfte optimal aufeinander abzustimmen. Der Einsatz verlief nach offiziellen Angaben erfolgreich, da der Brandherd schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte.

Verletzte und Evakuierung

Die menschlichen Auswirkungen des Feuers waren schwerwiegend. Ein Ehepaar und deren drei Kinder wurden aus dem brennenden Gebäude gerettet. Aufgrund des starken Rauchgasentwicklungs wurde bei den Familienmitgliedern ein Verdacht auf Rauchgasvergiftung ermittelt. Zudem befanden sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand infolge des traumatischen Ereignisses. Alle fünf Personen wurden in das LKH Innsbruck eingewiesen, um dort medizinisch versorgt und beobachtet zu werden. Der genaue Gesundheitszustand der Betroffenen wird weiter beobachtet.

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Die Evakuierung der übrigen Bewohner erfolgte schnell und geordnet. Mehrere Personen aus den umliegenden Wohnungen konnten durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Die restlichen Parteien des Mehrfamilienhauses wurden in privaten Unterkünften untergebracht. Einige Bewohner befanden sich aktuell im Urlaub, wodurch eine Unterbringung im Ort nicht zwingend erforderlich war. Die Notunterbringung erfolgte spontan, um allen Betroffenen eine sichere Zuflucht zu bieten.

Sachschaden und Bewohnbarkeit

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist in bislang unbekannter Höhe. Der Vollbrand in der Wohnung im Obergeschoss führte zu erheblichen Zerstörungen. Anhand der Brandspuren konnte ermittelt werden, dass der Brand in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen sein dürfte. Die genauen Umstände der Entzündung bleiben jedoch vorerst offen. Die genaue Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Behörden. Eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers oder ein technischer Defekt sind noch nicht ausgeschlossen.

Für die Bewohner des Mehrfamilienhauses bedeuten die Ereignisse eine lang anhaltende Notlage. Alle Wohnungen im Haus sind derzeit nicht bewohnbar, was die Suche nach dauerhaftem Wohnraum erfordert. Die Eigentümer und Vermieter stehen vor der Herausforderung, die Schäden zu beheben und die Wohnungen wieder herzurichten. Die Schätzungen zur Wiederherstellung der Bewohnbarkeit liegen noch in weiter Zukunft, da die Strukturen des Gebäudes durch Hitze und Rauch stark belastet wurden.

Weitere Ermittlungsmaßnahmen

Die Behörden haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die FF Oberhofen und die FF Telfs haben ihre Arbeit nach der Löschung des Brandes abgeschlossen. Der Rettungsdienst Tirol versorgte die Opfer und brachte sie in die sichere Umgebung des Krankenhauses. Die Gemeindeeinsatzleitung dokumentierte den Verlauf des Einsatzes. Es wird erwartet, dass die Untersuchung der Brandspuren in den kommenden Tagen weitere Erkenntnisse über den Ausbruch des Feuers liefern wird. Bis zur Aufklärung der genauen Ursache bleibt das Gebäude für die Bewohner gesperrt.