Der ukrainische Drohnenentwickler AeroCenter hat einen Test durchgeführt, bei dem vollautonome Drohnen Menschen getötet haben sollen. Der Test ist jedoch nicht weiterverfolgt worden, da die Ukraine vollautome Angriffe verbietet.

Vollautonome Drohnen sollen erstmals Menschen getötet haben - ohne menschliche Entscheidung. Der ukrainische Drohnenentwickler AeroCenter hat einen Test durchgeführt, bei dem zehn Quadcopter-Drohnen ohne menschliche Steuerung auf ein Zielgebiet anflogen und dort Ziele angriffen.

Nach dem Anflug schalteten die Drohnen den 'Terminator'-Modus ein und suchten selbstständig nach Zielen, um diese anzugreifen. Der CEO des Unternehmens, Alexander Kokhanovskyy, beschreibt den Test als Erfolg und sagt, dass die Drohnen alles, was sie sehen, töten werden. Die autonomen Drohnen sollen in einem nur zehnminütigen Test die Ziele vernichtet haben. Nach dem Test wurden jedoch von menschlichen Piloten gesteuerte Drohnen in das Gebiet geschickt, um die Folgen zu überprüfen.

Laut dem Unternehmenschef fanden sie mehrere getötete Soldaten sowie einen zerstörten Lastwagen. Daraus sei geschlossen worden, dass die autonomen Drohnen die Ziele vernichtet hatten. Der Test ist jedoch nicht weiterverfolgt worden, da die Ukraine vollautome Angriffe verbietet





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Vollautonome Drohnen Aerocenter Alexander Kokhanovskyy Terminator-Modus Künstliche Intelligenz

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