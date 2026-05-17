Volkswagen ändert Rechtsstrategie im Abgasskandal

Der VW-Konzern passt seine Vorgehensweise in den europäischen Schadenersatzprozessen an, was laut Experten als Versuch gewertet wird, die Entschädigungszahlungen zu reduzieren.

Der Abgasskandal , der oft als Dieselgate bezeichnet wird, ist eine der weitreichendsten Krisen in der Geschichte der Automobilindustrie. Seit mehr als einem Jahrzehnt kämpfen betrogene Fahrzeugbesitzer in ganz Europa vor Gerichten, um eine angemessene Entschädigung für die Manipulation der Stickoxid-Werte zu erhalten.

Was ursprünglich als technischer Betrug begann, hat sich zu einer komplexen juristischen Schlacht entwickelt, die sowohl nationale als auch europäische Rechtsprechung betrifft. Der Volkswagen-Konzern sieht sich dabei mit tausenden Einzelklagen konfrontiert, die die rechtliche Integrität des Unternehmens und die Einhaltung von Umweltauflagen in den Fokus rücken. Bisher verfolgte VW eine sehr spezifische Taktik, um den finanziellen Schaden und vor allem die rechtliche Präzedenzwirkung zu begrenzen.

Wie der oberösterreichische Rechtsanwalt Michael Poduschka erläutert, bestand die Strategie darin, Klägern kurz vor einem endgültigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) den geforderten Schadenersatz auszuzahlen. Durch diese kurzfristigen Vergleiche konnte das Verfahren beendet werden, bevor der EuGH eine bindende Auslegung des EU-Rechts treffen konnte. Eine solche Entscheidung wäre für alle nationalen Gerichte in der Europäischen Union maßgeblich gewesen und hätte damit den Weg für Millionen weiterer Forderungen geebnet, die auf derselben rechtlichen Basis beruhen.

Die Vermeidung einer europaweit gültigen Rechtsprechung war somit ein zentrales Ziel der Rechtsabteilung des Konzerns. Nun ist jedoch eine signifikante Änderung in der Vorgehensweise des Konzerns zu beobachten. Anstatt die Verfahren durch schnelle Zahlungen zu ersticken, ist VW dazu übergegangen, die Forderungen der Kläger, deren Fälle den EuGH erreicht haben, dem Grunde nach anzuerkennen. Das bedeutet in der juristischen Praxis, dass das Unternehmen offiziell einräumt, dass ein rechtswidriger Zustand vorlag und die Ansprüche der Kunden grundsätzlich berechtigt sind.

Gleichzeitig bestreitet der Konzern jedoch die Höhe des geforderten Schadenersatzes. Laut Poduschka ist dies ein paradoxer Schritt: VW gibt zu, etwas Illegales getan zu haben, weigert sich aber gleichzeitig, die volle finanzielle Verantwortung dafür zu übernehmen. Diese Taktik zielt darauf ab, die Entschädigungssummen massiv zu drücken. Von Seiten des Volkswagen-Konzerns wird diese neue Strategie anders dargestellt.

Das Unternehmen betont, dass es sich bei diesen Erklärungen um rein prozessuale Maßnahmen handele, die unter Berücksichtigung der konkreten Situation der jeweiligen Verfahren getroffen wurden. Diese Erklärungen sollten keine allgemeine Bewertung des Einzelfalls darstellen, sondern dienten lediglich dazu, die Verfahren effizienter und schneller zu führen. VW behauptet weiterhin, dass der bisherige Rechtsstandpunkt beibehalten werde. Insbesondere wird darauf beharrt, dass die betroffenen Fahrzeuge aus Sicht des Herstellers sämtlichen rechtlichen Vorgaben entsprochen hätten, was im Widerspruch zur faktischen Anerkennung der Ansprüche steht.

Die Auswirkungen dieser Taktikänderung auf die österreichischen Gerichte bleiben abzuwarten, wobei Poduschka unterschiedliche Reaktionen erwartet. Es scheint, als wolle VW die Kosten senken, indem die Gerichte den Klägern nicht den oft geforderten Maximalbetrag von 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises zusprechen, sondern nur einen Bruchteil davon. Für die hunderte von betroffenen VW-Besitzern, die von der Kanzlei Poduschka vertreten werden, bedeutet dies eine neue Phase der Unsicherheit. Die Verfahren in Österreich sind besonders komplex, da sie zahlreiche Fragen zum Europarecht aufwerfen.

Die heimischen Gerichte nutzen daher zunehmend die Möglichkeit, Vorabentscheidungen beim EuGH einzuholen, um eine präzise Auslegung des EU-Rechts zu erhalten, bevor ein endgültiges nationales Urteil gefällt wird. Dieser Prozess unterstreicht die Bedeutung des Falls für die gesamte EU-weite Verbraucherrechtsprechung





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