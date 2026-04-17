Volksoper Wien: Lotte de Beer plant eine vielfältige Saison mit Oper, Musical und Austropop

Intendantin Lotte de Beer kündigt eine Spielzeit voller Kontraste für die Volksoper Wien an, die von klassischen Opern über Musicals bis hin zu österreichischer Popmusik reicht. Ziel ist es, ein breites Publikum anzusprechen und ein gemeinsames emotionales Erlebnis zu schaffen.

Die Volksoper Wien unter der Leitung von Intendantin Lotte de Beer setzt für die kommende Saison auf ein Programm, das die Vielfalt des musikalischen Spektrums widerspiegelt. Von den großen Opernkomponisten wie Mozart, Puccini und Strauss über beliebte Musical s bis hin zum heimischen Austropop spannt sich der Bogen. De Beer verfolgt damit das Ziel, ein Haus für möglichst viele Menschen zu sein und durch gemeinsame emotionale Erlebnisse ein diverses Publikum zu vereinen, gerade in Zeiten der gesellschaftlichen Polarisierung.

Die Saison beginnt bereits generationsübergreifend mit der Uraufführung von Ronja Räubertochter, einem Familienstück mit Musik nach Astrid Lindgren. Inszeniert von Ruth Brauer-Kvam, mit Musik von Kyrre Kvam und dirigiert von Keren Kargalitzky, verspricht die Produktion, das Publikum zu verzaubern. Das Bühnenbild von Monika Rovang aus der aktuellen Zauberflöten-Inszenierung findet hier eine zweite Verwendung und wird neu interpretiert.

Mit Chicago kehrt ein weiterer Welterfolg von Kander & Ebb auf die Bühne der Volksoper zurück. Lotte de Beer sieht in dem Stück eine Möglichkeit, die Faszination für True Crime und die menschlichen Abgründe von Mord, Gier und Eifersucht zu beleuchten. Bewusst werden dabei Kostüme aus dem Fundus eingesetzt, um die Ressourcen zu schonen und die Inszenierung brechtianischer zu gestalten.

Die klassische Wiener Operette nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Mit Richard Heubergers Opernball steht die erste Operetteninszenierung von Moritz Franz Beichl auf dem Spielplan. Die Produktion wird ressourcenschonend nur die Vorderbühne nutzen und soll zeigen, wie die Operette neu interpretiert werden kann. De Beer betont, dass sie am Ende ihrer Intendanz auf ein Mosaik verschiedener Zugänge zurückblicken möchte, um zu sehen, welche Ansätze am erfolgreichsten waren.

Weitere Höhepunkte des Programms sind Puccinis Gianni Schicchi in Verbindung mit Kurt Weills Sieben Todsünden, ein Stück, das die Gier innerhalb einer Familie thematisiert. Auch das große Broadway-Musical Hello, Dolly! verspricht Glanz und Glamour. Regisseur Martin G. Berger wird Liebesgeschichten über alle Generationen hinweg erzählen, von den Boomern bis zur Gen Z.

Die Intendantin selbst wird sich mit Così fan tutte auseinandersetzen, einem Stück, das sie als Metapher für den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies versteht. Clown-Figuren sollen die naive Weltsicht darstellen, die im Laufe des Stücks verloren geht. Als Bühnenbildner konnte der renommierte Altmeister Richard Peduzzi gewonnen werden, für den dies sein letztes Werk sein wird.

Darüber hinaus wird Annette Dasch, die neue Leiterin des Opernstudios, mit dem Nachwuchs in MuTh ihr Regiedebüt mit Philippe Boesmans Vertonung von Schnitzlers Reigen geben. Als Wiederaufnahmen sind Harry Kupfers Bohème-Inszenierung und die Salzburger Salome geplant. Mit der Rückkehr der Ballettkomödie Max und Moritz zu Rossini-Musik erfüllt sich zudem ein lang gehegter Wunsch des kaufmännischen Geschäftsführers Christoph Ladstätter.

Die Volksoper verzeichnet bereits Erfolge mit ihrer diversifizierten Programmgestaltung. Die Auslastung liegt bei 88 Prozent, der Anteil der unter 30-Jährigen ist gestiegen, ebenso die Verkaufszahlen von Abos und Zyklen. Ladstätter freut sich über die Bestätigung, dass die Vielfalt im Publikum angekommen ist und das Ziel, die gesamte Gesellschaft abzubilden, auf dem besten Weg ist.





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