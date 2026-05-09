Volksbegehren "THC-Grenzwert Anpassung":verbotene Spaltung im Straßenverkehr zwischen Alkohol und Cannabis

Das neue Volksbegehren "THC-Grenzwert Anpassung" fordert die Einführung einer gesetzlichen THC-Grenze für Autofahrer, um die strafrechtliche Strafbarkeit im Straßenverkehr nach Cannabiskonsum zu verschärfen.

In Österreich gilt derzeit ein striktes Verbot: Wer nach Cannabis konsum ein Fahrzeug lenkt, riskiert Konsequenzen bis hin zum Führerscheinentzug. Das neue Volksbegehren "THC-Grenzwert Anpassung" will diese Regelung nun ändern.

Unter dem Titel"THC-Grenzwert Anpassung" wird die aktuelle Rechtslage im Straßenverkehr kritisiert. Die Initiatoren argumentieren, dass bereits der Nachweis von THC-Abbauprodukten im Blut ausreiche, um Sanktionen auszulösen – selbst wenn der Konsum länger zurückliege und keine akute Beeinträchtigung mehr bestehe. Im Unterschied zum Alkohol gebe es bei Cannabis keine festgelegte Toleranzgrenze. Während im Straßenverkehr bei Alkohol bis zu 0,5 Promille erlaubt sind, werde Cannabis pauschal als fahruntüchtig gewertet.

Dies sei aus Sicht der Initiatoren eine Ungleichbehandlung. Gefordert wird daher die Einführung einer gesetzlichen THC-Grenze, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren soll. Diese solle berücksichtigen, ab wann tatsächlich eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit vorliegt





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volksbegehren THC-Grenzwert Anpassung Straßenverkehr Alkohol Cannabis Rechtslage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bei einer Routineaufgabe - So steckte sich ÖFB-Starcoach mit dem Hantavirus anHantavirus: ÖFB-Starcoach Ralph Hasenhüttl schildert dramatische Infektion nach Terrassenreinigung und warnt vor unterschätzter Gefahr.

Read more »

66-Jähriger tötet Einbrecher mit FaustfeuerwaffeEin 66-Jähriger tötete einen 31-jährigen Einbrecher aus einer Entfernung von rund neun Metern mit einer Faustfeuerwaffe. Der Anwalt des Angeklagten sprach von Notwehr oder einer falschen Annahme einer Notwehr. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Einbrecher bereits auf der Flucht war, weil er aus etwas mehr als neun Metern Entfernung von einem Projektil am Hinterkopf getroffen wurde.

Read more »

Früher waren die Inder stolz darauf, in einer Demokratie zu leben – Eindrücke aus einer indischen Stadt von Peter RoseiBhubaneswar, Smart City, ­schachbrettartig organisierte ­Boulevards, und der Verkehr tobt. Der Slum, kilometerlang an der Straße entlang, zwei oder drei Zeilen tief, aus allem zusammengebastelt,...

Read more »

Momentum-Institut rechnetс wie sich Nicht-Anpassung von Familienleistungen finanziell auswirktDas Momentum Institut hat berechnet, wie sich die Nicht-Anpassung von Familienleistungen konkret auswirkt. Familien mit zwei Kindern wiegen im kommenden Jahr mit einer famíliespezifischen Anpassung von 302 Euro und 2028 mit 425 Euro durch die Nichtanpassung von Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld an die Inflation besonders hart. Ferner würden Familien mit einem Kind und mit drei oder vier Kindern durch die Nichtanpassung höhere Einbußen einstecken. Es wird von der Nichtanpassung der Kinderbeihilfe und des Teuerungsausgleichs für die Familienbeihilfe gesprochen.

Read more »