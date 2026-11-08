Regisseur Volker Schlöndorff erklärt, warum er mit 87 Jahren Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung verfilmen wollte und welchen historischen und persönlichen Bezug das Werk zu seiner Lebenserfahrung hat.

Der Film Heimsuchung ist seit dem 13. November im deutschen Kino zu sehen und erzählt die Geschichte eines Hauses am See, das 1933 von einem Architekten und seiner Frau erbaut wurde. Die Verfilmung des Romans von Jenny Erpenbeck zeigt, wie die Idylle des Ortes über Jahrzehnte hinweg bestehen bleibt, während die umgebende Politik und Gesellschaft sich radikal verändert. Die Handlung spannt den Bogen von der NS-Zeit über den Mauerfall bis in die moderne Gegenwart und spiegelt die deutsche Geschichte an einem einzigen Ort wider. In diesem Interview mit Filmstar Lars Eidinger, der auch als Produzent involviert ist, sowie mit Co-Darsteller Michael Maertens und Martina Gedeck, erläutert Regisseur Volker Schlöndorff die Beweggründe für dieses späte Meisterwerk.

Motive für die späte Filmadaptation

Volker Schlöndorff, der mit 87 Jahren immer noch die Regie für diesen komplexen Film führte, gab an, dass sein Alter keine Rolle bei der Entscheidung spielte. Der erste Grund für das Engagement war nach seinen eigenen Worten banaler Natur und betraf die persönliche Bequemlichkeit. Die Vorstellung, für einen Film den gesamten Sommer an einem Grundstück am See zu verbringen, erschien ihm sehr reizvoll, da er auf Reisen verzichten konnte. Neben diesem praktischen Aspekt zog ihn die einzigartige Art der Erzählung an, die sich von der klassischen Dramaturgie löst.

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Im Gegensatz zu Filmen, die auf Exposition, Konfliktaufbau, Spannung und einer Auflösung basieren, erlaubt die Struktur des Romans ein konzentriertes Beobachten des Ortes. Der Regisseur entschied sich dafür, sich ganz auf die Augenblicke zu verlassen und auf den perfekten Lichteinfall zu warten. Diese Methode ermöglicht es dem Zuschauer, die Stille und Beständigkeit des Hauses zu erleben, während die Menschen und politischen Systeme um ihn herum zerfallen. Die Erzählweise verdeutlicht, dass keiner von den Ereignissen der Weltgeschichte unbehelligt bleiben kann, selbst wenn man sich zurückziehen möchte.

Historischer Kontext und persönliche Erfahrungen

Die Politik ist der persönlichen Glückseligkeit nicht förderlich, wie der Architekt im Film betont, dessen Aussage ein Trugschluss ist. Volker Schlöndorff verbindet die Thematik mit seinen eigenen Kindheitserinnerungen. Er wohnte zeitweise in einer Holzbaracke im Wald und erlebte dort die Ankunft amerikanischer Jeeps und Lastwagen. Für ihn und andere Kinder bedeutete dies Ruhe und Sicherheit nach der langen Angst vor Bombardierungen und marodierenden Truppen. Die Erwachsenen hingegen erlebten die Situation anders, da einige die Schmach der Niederlage nicht ertragen konnten und in den Selbstmord getrieben wurden.

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Diese Erfahrung prägt die Sichtweise des Regisseurs auf die Themen Macht und Ohnmacht in der Literatur von Jenny Erpenbeck. Er beschreibt die Autorin als jemanden, der in der DDR in einer ganz anderen Welt aufgewachsen ist und deren Perspektiven daher fremd wirken. Besonders interessant war für ihn, wie Erpenbeck ihre privilegierte Kindheit in einem Haus am See erlebte, ohne diesen Lebensstil als Privileg wahrzunehmen. Prägend für ihre Entwicklung waren vor allem die Freundschaft und die Liebe zu einem Jungen aus dem Dorf, was ihm neue Einblicke in die Charakterentwicklung gab.

Zusammenarbeit mit der Originalautorin

Die Zusammenarbeit mit Jenny Erpenbeck bestand vor allem aus intensiven Gesprächen über ihre Erinnerungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Buch. Gelegentlich machte sie konkrete Vorschläge für Dialoge, wenn sie der Ansicht war, dass die Figuren in der Vergangenheit anders gesprochen hätten. Durch diesen Austausch trug sie maßgeblich dazu bei, dass die Lebenswelt der Figuren im Film authentisch wiedergegeben wurde. Diese direkte Einbeziehung der Autorin war ein entscheidender Faktor für die Glaubwürdigkeit der literarischen Vorlage auf der Leinwand.

Volker Schlöndorff vergleicht diese Erfahrung mit seinen früheren engen Zusammenarbeiten mit den Schriftstellern Max Frisch und Heinrich Böll. Beide waren großartige Autoren, die in ihrer Art jedoch vollkommen verschieden waren. Was sie mit anderen berühmten Autoren wie Arthur Miller, Günter Grass oder Margaret Atwood verbindet, ist eine große Neugier darauf, wie ihre Geschichten durch Schauspieler und Bilder zum Leben erweckt werden. Diese Neugier ist oft von einer gewissen Nervosität begleitet, da die Autoren hinterfragen, ob ihre Figuren auch nach der Verfilmung noch glaubwürdig bleiben.

Kritische Auseinandersetzung mit Heimatbegriff

Heute wird der Begriff Heimat oft mit einer heilen Welt gleichgesetzt, die besser sein soll als alles im Ausland. Volker Schlöndorff lehnt diese Idealisierung ab und stellt fest, dass die Welt überall die gleiche ist. Eine heile Welt existiert weder in der Heimat noch in der Ferne. Für ihn ist der Begriff Heimat sehr zwiespältig und sogar verdächtig, da er historisch immer wieder missbraucht wurde. Besonders die Nazis hätten den Begriff nationalistisch aufgeladen, was seine Skepsis gegenüber der romanticisierten Darstellung von Herkunft und Zugehörigkeit verstärkt.

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Die Aussage des Regisseurs, dass die Weltgeschichte fortwährend unsere Pläne durchkreuzt, unabhängig davon, ob wir uns dafür interessieren oder nicht, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk. Diese Erkenntnis dient auch als Warnung davor, sich nicht in die Politik einzumischen, mit der Entschuldigung, dass Entscheidungen ohnehin anderswo getroffen werden. Tatsächlich durchzieht die Weltgeschichte fortwährend unsere Pläne, was die Relevanz der Verfilmung von Heimsuchung für die heutige Gesellschaft unterstreicht und zeigt, wie eng Privatleben und historischer Fluss verknüpft sind.