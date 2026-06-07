Vogel verursacht Brand an Bahnanlage und Zugunterbrechung in Ebreichsdorf

Ein Vogel hat vermutlich einen Kurzschluss in einer Umspannanlage am Bahnhof Ebreichsdorf verursacht, was zu einem Brand am Bahndamm und einer vorübergehenden Einstellung des Zugverkehrs auf der Pottendorfer Linie führte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, es gab keine Verletzten.

Ein Vogel könnte die Ursache für einen Brand im Bereich des Bahnhofs Ebreichsdorf gewesen sein, welcher am Freitag, dem 6. Juni, zu einem Feuerwehr einsatz und einer vorübergehenden Unterbrechung des Bahnverkehrs auf der Pottendorfer Linie führte.

Ein Passant hörte in der Nähe des Bahnhofs einen lauten Knall und beobachtete anschließend einen Funkenschlag bei einer Umspannanlage direkt neben der Bahnstrecke. Die entstandenen Funken entzündeten das trockene Gras am Bahndamm, was zu starker Rauchentwicklung führte. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Feuerwehr, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Ebreichsdorf ausrückte und das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnte. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen entlang des Damms verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen verursachte der Vogel einen Kurzschluss in der Umspannanlage. Dieser führte zu einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung der Bahnanlagen, weshalb der Zugverkehr auf der Pottendorfer Linie vorübergehend eingestellt werden musste. Nachdem die Störung behoben und der Brand gelöscht war, konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz





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