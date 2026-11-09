Voestalpine Tubulars: 150 Arbeitsplätze in Kindberg aufgrund US-Zölle abgebaut

Die Voestalpine Tubulars reduziert in Kindberg bis März 2027 rund 150 Stellen. US-Antidumpingzölle und Strafmauern belasten den Standort extrem. Neue Sozialpläne sind bis November 2026 geplant.

Die Voestalpine Tubulars in Kindberg kündigt einen weiteren massiven Personalabbau an. Bis Ende März 2027 fallen dort rund 150 Arbeitsplätze weg. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung von nahtlosen Stahlrohren für die Automobil- und die Öl- und Gasbranche. Der Hauptabsatzmarkt des Standorts ist die USA, wo das Unternehmen durch neue Handelsschranken stark getroffen wird.

Erhöhte US-Zollbelastung belastet Standort

Das US-Handelsministerium hat zusätzliche Handelshemmnisse verhängt, die die wirtschaftliche Situation am Standort Kindberg verschärfen. Neben den bereits bestehenden 50-prozentigen US-Stahlzöllen kommt nun ein vorläufiger Antidumping-Zoll in Höhe von 47,21 Prozent hinzu. Zusätzlich werden weitere 10,17 Prozent als Ausgleich für staatliche Subventionen erhoben. Die potenzielle Gesamtbelastung durch diese drei US-Handelsschutzmaßnahmen beträgt bis zu 107,38 Prozent. Von diesen zusätzlichen Abgaben entfallen allein 9,7 Prozent auf CO₂-Gratiszertifikate der EU.

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Kritik an Berechnungsmethode der US-Behörde

Konzernsprecher Peter Felsbach erklärt, dass der Antidumping-Zoll in dieser Höhe festgelegt wurde, weil die US-Behörde nicht auf Werte der Voestalpine zurückgriff. Stattdessen wurden Vergleichswerte eines Mitbewerbers herangezogen. Felsbach betont, dass diese Vorgehensweise aus Sicht des Unternehmens sachlich nicht korrekt sei. Das Unternehmen werde die vorläufigen Feststellungen prüfen und im Rahmen der verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorgehen.

Anpassung der Produktion an geringeren Bedarf

Unter diesen neuen Rahmenbedingungen sind Lieferungen in die USA wirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt möglich. Zusätzlich bleibt die Situation in wichtigen Ausweichmärkten im Mittleren Osten herausfordernd. Grund dafür sind die anhaltenden Kriegshandlungen in der Region. Die Voestalpine müsse daher die Produktion am Standort Kindberg an den sinkenden Bedarf anpassen. Diese Kapazitätsanpassung zieht den genannten Personalabbau nach sich. Es handelt sich um eine weitere zollbedingte Einschränkung, die die Produktion vor Ort betrifft.

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Sozialplan und weitere Schritte bis 2026

Der Konzern gibt an, sich seiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst zu sein. Bis Ende November 2026 wird in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgearbeitet. Dies ist nicht der erste Einschnitt im Werk. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024/25, per Ende März, waren dort noch fast 1100 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten tätig. Aufgrund der Zölle auf den US-Markt wurden damals bereits 170 Arbeitsplätze abgebaut.

Dazu gehörten auch 60 Leiharbeitskräfte. Zum Stichtag 30. September belief sich die Mitarbeiterzahl auf 950 Personen. Die Voestalpine Tubulars produziert neben nahtlosen Stahlrohren auch Gewindeverbindungen für die Öl- und Gasindustrie. Zudem werden Industrierohre gefertigt, die unter anderem als Achsrohre in Nutzfahrzeugen verwendet werden. Die Produkte dienen auch als Tunnelanker oder für Druckanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Geothermie sowie für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff an.