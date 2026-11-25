Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen Betriebsrat bei Voestalpine Kindberg. 150 Jobs sind gefährdet, Schadenssummen von über 50.000 Euro werden vermutet.

Die wirtschaftliche und rechtliche Lage bei Voestalpine im steirischen Kindberg verschärft sich deutlich. Neben der Ankündigung, 150 Arbeitsplätze abzubauen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Leoben aktuell gegen vier Personen wegen des Verdachts der Untreue. Der Kreis der Beschuldigten hat sich in den letzten Monaten erweitert, nachdem das Landeskriminalamt Steiermark die Ermittlungen aufgenommen hatte.

Ermittlungen gegen Betriebsrat und Kantinenleitung

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit mögliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der durch den Betriebsrat geführten Kantine sowie mit aufgestellten Automaten auf dem Betriebsgelände. Die Anzeigen, die im Sommer eingereicht wurden, reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Gegen zwei der vier aktuell ermittelten Personen wurde bereits damals wegen Untreue ermittelt, dieses Verfahren wurde jedoch damals eingestellt. Die aktuellen Untersuchungen durch das LKA Steiermark deuten auf eine Fortsetzung oder Neuaufnahme dieser Prufungen hin.

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Schadenshohen und finanzielle Vorwüfe

Die finanziellen Dimensionen der Vorwürfe bewegen sich in einem signifikanten Rahmen. In einer der beiden Anzeigen wird von einer möglichen Schadenssumme von mehr als 50.000 Euro gesprochen. In der zweiten Anzeige wird ein deutlich höherer Schaden vermutet, wobei die Staatsanwaltschaft Leoben sich bisher nicht näher zu den genauen Summen äuBert. Trotz der ernsten Vorwürfe gilt für alle vier Beschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.

Wirtschaftlicher Druck und Zollprobleme

Die rechtlichen Ermittlungen fallen in eine Phase extremer wirtschaftlicher Belastung für Voestalpine Kindberg. Das Werk mit rund 1.000 Beschäftigten steht aufgrund hoher US-Zölle massiv unter Druck. Diese externen Faktoren zwingen das Unternehmen zu strukturellen Maßnahmen, die den Abbau von 150 Stellen nach sich ziehen. Die Kombination aus rechtlichen Ermittlungen gegen die Belegschaftsvertretung und dem wirtschaftlichen Zwang zur Personalabbau skaliert die Spannung im Werk.

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Politische Reaktionen und Forderungen

Der steirische FPÖ-Sozialsprecher Philipp Könighofer fordert angesichts der Vorwürfe eine rasche und transparente Aufklärung. Er begründet diese Forderung damit, dass Mitarbeiter in Zeiten des Stellenabbaus besonders darauf angewiesen sind, sich auf ihre Belegschaftsvertretung verlassen zu können. Seine Positionierung basiert auf einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ, auf die sich die Berichterstattung der Kleinen Zeitung bezieht und die die Erweiterung des Beschuldigtenkreises bestätigte.

Verfahrensstand und weitere Entwicklungen

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Ermittlungen offiziell bestätigt, möchte aber im Stadium der laufenden Voruntersuchung keine detaillierten Aussagen zur Beweislage machen. Die Erweiterung des Verdachtskreises auf vier Personen zeigt die Komplexität der vorgeworfenen Verstöße. Für die betroffenen 150 Jobs und die 1.000 verbleibenden Mitarbeiter bleibt der weitere Verlauf der Justizbehörden abzuwarten, da diese die rechtliche Grundlage für mögliche weitere Schritte bilden könnten.