Voestalpine: 150 Stellen in Kindberg durch US-Zölle gestrichen

Voestalpine streicht 150 Arbeitsplätze im Werk Kindberg. Hohe US-Zölle von bis zu 107,38 Prozent machen Lieferungen unrentabel. Betroffen sind bis Ende März 2027.

Die Österreichische Stahlgruppe Voestalpine plant weitere massive Einsparungen am Standort Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Der Konzern wird bis Ende März 2027 insgesamt 150 zusätzliche Arbeitsplätze streichen, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Diese Entscheidung trifft rund 150 derzeit noch angestellte Mitarbeiter an diesem spezifischen Produktionsstandort schwer.

Massive Zollsätze als Hauptauslöser

Die unmittelbare Ursache für den geplanten Stellenabbau sind die drastisch erhöhten Zölle, die die Vereinigten Staaten auf Stahlimporte erheben. Die USA stellen den wichtigsten Absatzmarkt für das Werk in Kindberg dar, wo unter anderem Stahlrohre für die Automobil-, Öl- und Gasindustrie gefertigt werden. Durch die Kombination aus bestehenden Zöllen von 50 Prozent und den neuen Abgaben steigt die gesamte Zollbelastung auf bis zu 107,38 Prozent an.

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Diese extrem hohen Kosten machen Lieferungen in die Vereinigten Staaten wirtschaftlich unrentabel. Die Berechnung der neuen Zölle kritisiert Voestalpine scharf, da sie die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens massiv einschränkt. Das Unternehmen prüft derzeit rechtliche Schritte, um gegen diese Handelsbarrieren vorzugehen. Der geplante Abbau von Arbeitsplätzen bleibt davon vorerst jedoch unberührt.

Überlagerung geopolitischer Krisen

Neben den amerikanischen Zöllen verschärfen sich die Absatzschwierigkeiten durch weitere geopolitische Spannungen. Andere wichtige Märkte, wie etwa der Nahe Osten, sind wegen dortiger Konflikte ebenfalls nur schwer zugänglich. Dies zwingt die Voestalpine dazu, ihre Produktion an den verknappenden globalen Markt anzupassen. Die Unternehmensleitung sieht sich gezwungen, die Kapazitäten am Standort Kindberg zu reduzieren, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern.

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Vorgeschichte und weitere Kürzungen

Es handelt sich nicht um den ersten Kürzungszyklus am Standort Kindberg. Bereits Ende 2025 wurden dort 170 Stellen gestrichen, was auch zu einer Umstellung vom Drei- auf den Zweischichtbetrieb führte. Bis Ende September waren noch rund 950 Mitarbeiter an diesem Standort beschäftigt. Die nun angekündigten 150 weiteren Entlassungen sind Teil einer anhaltenden Restrukturierung, die durch die ungünstige Marktlage forciert wird.

Social Plan und Betriebsrat

Für die 150 betroffenen Beschäftigten soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden, der die Folgen der Entlassungen abfedern soll. Die Ausgestaltung dieses Plans wird gemeinsam mit dem Betriebsrat bis Ende November abgeschlossen sein. Dieser Prozess ist entscheidend für die betroffenen Arbeiter, da er Übergangsregelungen und Entschädigungen regelt. Dievoestalpine möchte die Umstellung so sozial verträglich wie möglich gestalten, bleibt aber bei der Zahl der zu streichenden Stellen fest.