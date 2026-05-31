Der Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger Stefan Fehringer, Stellvertreter der Pflegedirektorin, feierte gemeinsam mit dem Jubilar Vladimir Brskovsky, Florian Schwarzinger, Stellvertretender Betriebsrat-Vorsitzender, Gabriele Kernstock, Stellvertreterin des Kaufmännischen Direktors, Daniel Mayerhofer, Stellvertreter Leitung Radiologie-Technologen, Karina Wagner, RadiologieTechnologin Unfallröntgen, den 70. Geburtstag von Brskovsky.

Vladimir Brskovsky wird 70 Jahre alt. Der Diplomierter Gesundheit s- und Krankenpfleger (DGKP) Stefan Fehringer, Stellvertreter der Pflegedirektorin, der Jubilar Vladimir Brskovsky , Florian Schwarzinger, Stellvertretender Betriebsrat-Vorsitzender, Gabriele Kernstock, Stellvertreterin des Kaufmännischen Direktors, Daniel Mayerhofer, Stellvertreter Leitung Radiologie-Technologen, Karina Wagner, RadiologieTechnologin Unfallröntgen, feierten den Jubilar.

Brskovsky machte seine Ausbildung im radiologisch-technischen Dienst in seiner Heimat. Seine berufliche Karriere begann 1977 an der Klinik Bulovka als Aushilfskraft für den radiologisch-technischen Dienst. Er vertiefte seine Ausbildung und schloss 1994 die Akademie für den radiologisch-technischen Dienst im Krankenhaus Lainz ab. Ein Mitarbeiter, der seinen 70.

Geburtstag im aktiven Dienst feiern kann, ist eine absolute Ausnahme und ein schönes Zeichen für Verbundenheit, Fachkompetenz und gelebten Teamgeist am Landesklinikum Horn. Thomas Schmallegger, Assistent der Gesundheit Waldviertel GmbH, bezeichnet Brskovsky als verlässlichen, fleißigen und äußerst engagierten Mitarbeiter. Brskovsky hätte eigentlich am 30. Juni 2022 in den Ruhestand gehen sollen, aber er entschied sich, weiterhin am Landesklinikum zu arbeiten. Seine Kollegen nennen ihn 'Vladi' und schätzen seine Leistungen sehr





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Vladimir Brskovsky 70. Geburtstag Landesklinikum Horn Gesundheit Waldviertel Gmbh Teamgeist

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