VKI warnt vor unsicheren Henna-Produkten für die Haut

Der Verein für Konsumenteninformation weist auf unzulässige Henna-Produkte und fehlende Kennzeichnungen hin und rät beim Hautkontakt von der Nutzung ab.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in einer Pressemitteilung am 5. September 2024 vor den Gefahren von online gekauften Henna -Produkten für die Haut gewarnt. Die Warnung betrifft insbesondere die unzulässige Verwendung von Black Henna, das häufig mit Para‑Phenylendiamin ( PPD) gefärbt ist, ein Stoff, der selbst bei einmaligem Kontakt schwere Allergien auslösen kann.



Hohe Risiken durch unzulässige Inhaltsstoffe

Der VKI sprach sich in seiner Stellungnahme gegen die Anwendung von Henna auf der Haut aus, obwohl das Naturprodukt häufig als unbedenklich gilt. In der Europäischen Union ist der Farbstoff Lawsone, der in natürlichem Henna enthalten ist, nur als Haarfärbemittel zugelassen. Für Sommersprossen oder andere Hautbemalungen existiert keine entsprechende Zulassung.



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Besonders problematisch sei die sogenannte Black Henna, die man häufig schwarzen Farbton verleiht, indem Farbstoffe wie Para‑Phenylendiamin hinzugefügt werden. Birgit Schiller, Kosmetik‑ und Chemikalien‑Expertin des VKI, erklärte, dass PPD in der EU nicht für die Anwendung auf der Haut zulässig sei. Der Stoff kann bei einmaligem Hautkontakt zu unverantwortlichen Reaktionen führen, die lebenslange Sensibilisierungen nach sich ziehen.



Überprüfung von drei Amazon‑Produkten

Der Verein untersuchte drei über Amazon angebotene Produkte, die als Körperbemalung beworben wurden: Golecha Henna Tube Schwarz für Körperbemalung, PPD‑frei, Golecha Henna‑Kegel, rot‑braun und das Henna Tattoo Temporäre Tattoo Natürliche Kegel‑Set. Alle drei wurden ohne die geforderten rechtlichen Angaben auf der Verpackung oder in den Produktbeschreibungen angeboten.



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Inhaltstoffe wurden unvollständig oder gar nicht deklariert, Füllmengen fehlten und die Kennzeichnung ließ keinen Rückschluss auf die tatsächliche Zusammensetzung. Das Unternehmen konnte nicht eindeutig feststellen, ob das schwarze Henna als Black Henna klassifiziert ist.



Empfehlungen des VKI für Verbraucher

Der VKI rät ausdrücklich davon ab, Henna-Produkte als Körperbemalung einzusetzen. Die Sicherheit einer dauerhaften Anwendung auf der Gesichtshaut wurde nicht bewertet und potenzielle gesundheitliche Risiken lassen sich daher nicht ausschließen.



Stattdessen sollten Verbraucher auf dafür entwickelte kosmetische Produkte zurückgreifen, etwa Sommersprossenstifte, die in Drogerien erhältlich sind. Der VKI hat das Bundesamt für Verbrauchergesundheit über die Probleme informiert und fordert eine strengere Kontrolle der Kennzeichnungspflichten von Freizeit‑ und Schönheitsprodukten.



Mit dieser Maßnahme will der VKI den allgemeinen Verbraucherschutz stärken und sicherstellen, dass Produkte, die auf der Haut verwendet werden, den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und die Gesundheit der Verbraucher schützen.

