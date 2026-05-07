VKB blickt auf solides Geschäftsjahr mit strategischem Fokus auf den Mittelstand zurück

Trotz eines Rückgangs beim Betriebsergebnis steigert die VKB ihre Bilanzsumme und stärkt ihre Kapitalbasis für zukünftiges Wachstum.

Die Volkskredit Bank ( VKB ), ein traditionsreiches Institut mit einer stolzen Geschichte von 153 Jahren, hat kürzlich ihre neuesten Geschäftszahlen präsentiert, die ein differenziertes Bild der aktuellen wirtschaftlichen Lage zeichnen.

Ein bemerkenswerter Meilenstein wurde dabei in der Bilanzsumme erreicht, welche im vergangenen Geschäftsjahr erstmals die Marke von vier Milliarden Euro überschritten hat. Mit einem Zuwachs von fünf Prozent kletterte die Summe auf insgesamt 4,12 Milliarden Euro, was die expansive Ausrichtung und die steigende Bedeutung der Bank im regionalen Markt unterstreicht. Trotz dieses Wachstums bei der Bilanzsumme sah sich das Institut mit einem spürbaren Rückgang beim Betriebsergebnis konfrontiert.

Dieses sank um 31 Prozent auf 37,44 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern (EGT) einen moderateren Rückgang von vier Prozent verzeichnete und bei 28,90 Millionen Euro lag. Generaldirektor Markus Auer betonte jedoch, dass dieses Betriebsergebnis trotz des prozentualen Rückgangs immer noch das dritthöchste in der gesamten Geschichte der Bank darstellt, was die grundsätzliche Robustheit des Geschäftsmodells belegt. Ein zentraler Pfeiler der aktuellen Strategie ist die massive Stärkung der Eigenkapitalbasis, um für zukünftige Herausforderungen und Wachstumschancen gewappnet zu sein.

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der harten Kernkapitalquote, die erstmals die wichtige Schwelle von 20 Prozent überschritten hat und nun bei 20,1 Prozent liegt, verglichen mit zuvor 17,5 Prozent. Diese signifikante Steigerung wurde maßgeblich durch die aktive Einbindung der rund 13.000 Mitglieder ermöglicht. Die Volkskredit Verwaltungsgenossenschaft führte eine gezielte Kapitalerhöhung in Höhe von 15 Millionen Euro durch, was das tiefe Vertrauen der Mitglieder in die langfristige Ausrichtung der Bank widerspiegelt.

Diese finanzielle Stabilität ist essenziell, um in einem volatilen Marktumfeld agieren zu können und gleichzeitig die notwendigen Investitionen in die Zukunft tätigen zu können. Bei der Analyse der Gründe für das rückläufige Ergebnis kommen vor allem externe Faktoren zum Tragen. Allen voran belastete das gesunkene Zinsniveau das Zinsergebnis der Bank erheblich, da die Margen in einem Niedrigzinsumfeld unter Druck geraten. Zusätzlich spielten Einmaleffekte im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen eine Rolle, die das Endergebnis kurzfristig drückten.

Trotz dieser Gegenwinde sieht Markus Auer die konsequente Transformation der VKB zu einer spezialisierten Bank für den unternehmerischen und privaten Mittelstand als Erfolg. Das Ziel ist es, gesund und nachhaltig zu wachsen, wobei die Bank bis zum Jahr 2030 ihre Präsenz in weiteren Bundesländern ausweiten möchte. Aktuell ist die Regionalbank bereits in Oberösterreich, Wien, Salzburg und der Steiermark stark vertreten, wobei sie auf die Expertise von 646 Mitarbeitern und einem Netzwerk von 32 Filialen setzt.

Um diesen Expansionskurs und die Modernisierung voranzutreiben, investiert die VKB massiv in die Digitalisierung und die Optimierung ihrer internen Prozesse. Die Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie die Aufwertung der physischen Standorte stehen hierbei im Vordergrund. Ein konkretes Beispiel für diese Strategie ist die Eröffnung der neuen Filiale in Gmunden am 18. Mai, die als modernes Zentrum für Kundenberatung dienen soll.

Parallel dazu zeigen die Zahlen bei den Einlagen und Krediten eine positive Tendenz: Die Primäreinlagen stiegen um 5,3 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro, während das Kreditvolumen ein leichtes Plus von 1,7 Prozent auf 2,75 Milliarden Euro verzeichnete. Dies deutet darauf hin, dass die Kunden der VKB das Institut weiterhin als sicheren Hafen und verlässlichen Finanzpartner schätzen. Abschließend äußerte sich Generaldirektor Auer zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage.

Er konstatierte, dass der Mittelstand zwar grundsätzlich leistungsfähig und willens sei, die Rahmenbedingungen jedoch zunehmend herausfordernd werden. Insbesondere die steigenden Lohnnebenkosten und die wachsende bürokratische Belastung werden als Hemmschuhe für das unternehmerische Wachstum identifiziert. Die VKB sieht sich hier nicht nur als Geldgeber, sondern als Partner, der den Mittelstand durch diese schwierigen Phasen begleitet.

Die strategische Neuausrichtung und die finanzielle Solidität bilden dabei das Fundament, um auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsentwicklung zu leisten und die Marktposition als führende Regionalbank weiter auszubauen





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