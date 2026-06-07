Vivo Y31e 5G im Test: Robuster Allrounder mit langer Akkulaufzeit

Das Vivo Y31e 5G überzeugt für rund 300 Euro mit einem robusten Gehäuse, einer guten Schutzklasse und einem ausdauernden Akku. Das 6,72-Zoll-Display mit 120 Hz und die solide Alltagsleistung machen es zu einem zuverlässigen Begleiter. Kritikpunkte sind das Fehlen eines AMOLED-Displays und die nur durchschnittliche Kamera.

Das Vivo Y31e 5G positioniert sich im hart umkämpften Markt der Mittelklasse-Smartphone s und versucht, mit einer soliden Mischung aus praktischen Eigenschaften und einem attraktiven Preis von rund 300 Euro zu überzeugen.

Schon beim ersten Blick wird deutlich, dass Vivo hier nicht auf spektakuläre Designexperimente setzt, sondern auf eine klassische, robuste Bauweise. Das Kunststoffgehäuse mit flachem Rahmen wirkt schlicht und unauffällig, was vielen Nutzern durchaus gefallen dürfte, die ein zuverlässiges Arbeitstier suchen. Besonders hervorzuheben sind die Schutzklassen IP68, IP69 und IP69+, die das Gerät nahezu staub- und wasserdicht machen - inklusive Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck-Wasserstrahlen.

Diese Eigenschaft ist in dieser Preisklasse keineswegs selbstverständlich und stellt einen klaren Vorteil gegenüber vielen Konkurrenten dar, die oft nur einfachen Spritzwasserschutz bieten. Für Nutzer, die ihr Smartphone auch bei schlechtem Wetter oder in anspruchsvollen Umgebungen einsetzen, ist dies ein entscheidendes Kaufargument. Das 6,72 Zoll große Display mit einer Auflösung von 1080 x 2408 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet eine flüssige Darstellung, die sich insbesondere beim Scrollen und in Animationen bemerkbar macht.

Die maximale Helligkeit von 1.050 Nits reicht für die meisten Situationen aus, wenngleich direkte Sonneneinstrahlung eine Herausforderung darstellt. Anders als viele Mitbewerber setzt Vivo hier auf ein LCD-Panel anstelle von AMOLED. Das führt zwar zu weniger tiefen Schwarzwerten und Kontrasten, dafür punktet der Bildschirm mit guter Ablesbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen und einem geringeren Akkuverbrauch. Das sogenannte Vierfach-Kurven-Design soll die Handhabung trotz der Größe angenehm gestalten, und der seitlich im Rahmen integrierte Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste ist zwar unspektakulär, aber alltagstauglich.

Ein Display-Sensor wäre zwar hochwertiger, doch die praktische Platzierung macht die Bedienung intuitiv. Im Inneren arbeitet der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ein im 4-Nanometer-Verfahren gefertigter Chip der Einsteiger- bis unteren Mittelklasse. Für alltägliche Aufgaben wie Messaging, Streaming, Navigation und soziale Netzwerke ist die Leistung völlig ausreichend. Der Prozessor wird von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt, der sich softwaretechnisch um weitere 6 GB erweitern lässt.

Der interne Speicher ist nicht erweiterbar und steht in Varianten von 256 oder 512 GB zur Verfügung. Bei anspruchsvollen Spielen müssen jedoch Abstriche bei der Grafik gemacht werden, was sich wiederum positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt. Der 5.200 mAh starke Akku hält problemlos zwei Tage durch, und mit der 44-Watt-Schnellladefunktion ist er schnell wieder aufgeladen. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Die Kameraausstattung fokussiert auf das Wesentliche: Die Hauptkamera liefert bei guten Lichtverhältnissen solide Bilder, während die Tiefenschärfe- und Makrosensoren eher Ergänzungen sind. Insgesamt bietet das Vivo Y31e 5G eine stimmige Gesamtpaket ohne große Überraschungen, aber mit einigen Highlights in der Preisklasse





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Vivo Y31e 5G Mittelklasse-Smartphone Akku Schutzklasse Display

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