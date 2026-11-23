Vivo stellt die Buds Ultra vor: Dual-Treiber, ANC mit 60dB und 199 Euro. Analyse von Klang, Design und App-Unterstützung für Android und iOS.

Der chinesische Hersteller Vivo hat mit den Buds Ultra ein neues Modell im Premium-Segment der In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, das gezielt Nutzer anspricht, die Wert auf anpassbaren Klang, vielseitige Geräuschunterdrückung und eine lange Akkulaufzeit legen. Mit einem Preis von 199 Euro positioniert sich das Gerät zwar nicht an der absoluten Spitze des Highend-Marktes, hat den günstigen Einsteigerbereich jedoch längst hinter sich gelassen und bewegt sich in einer Preisklasse, die bereits von etablierten Konkurrenzmodellen von Sony, Bose, Sennheiser und Samsung dominiert wird.

Klangarchitektur mit zwei Treibern

Vivo setzt bei den Buds Ultra auf ein innovatives Hybrid-System, das zwei unterschiedliche Lautsprechertreiber kombiniert, um ein ausgewogenes Klangbild zu erzielen. Ein dynamischer Treiber mit einer Größe von 11 Millimetern kümmert sich vorrangig um die Wiedergabe der tiefen Frequenzen und sorgt für einen kräftigen Bass. Dazu kommt ein Balanced-Armature-Treiber, der gemeinsam mit dem Audio-Spezialisten Knowles entwickelt wurde und insbesondere Mitten und Höhen präziser wiedergeben soll, um feinere Klangdetails hervorzuheben.

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Um gegenseitige Störungen zwischen den Frequenzbereichen zu reduzieren, verwendet das Design ein eigens entwickeltes Schallrohr, das hohe und tiefe Töne physikalisch trennt. Ergänzt wird diese Hardware durch einen eigenen Hi-Fi-DAC, der das digitale Audiosignal in ein analoges Signal umwandelt, das der Hersteller mit einem Dynamikbereich von 113 Dezibel angibt. Dieser Ansatz soll dafür sorgen, dass Stimmen und Instrumente klarer voneinander unterscheidbar sind.

Die drahtlose Datenübertragung erfolgt über den LDAC-Codec, der eine hohe Datenrate von bis zu 990 Kilobit pro Sekunde ermöglicht, um verlustfreie Audioqualität zu gewährleisten. Neben LDAC unterstützen die Ohrhörer auch die Codecs AAC und SBC. Für Nutzer von Apple-Geräten ist LDAC jedoch nicht verfügbar, da diese Plattform diesen Standard nicht unterstützt und sich somit auf AAC beschränken muss. Vor allem Android-Smartphones bieten hier eine größere Auswahl an kompatiblen Geräten, um das volle Potenzial der Technik auszuschöpfen.

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Geräuschunterdrückung und Mikrofon-Technologie

Ein weiterer Schwerpunkt der Buds Ultra liegt auf der aktiven Geräuschunterdrückung, kurz ANC, für die Vivo die Technologie Intelligent Noise Cancellation 2.0 einsetzt. Diese basiert auf vier Mikrofonen, die aus zwei digitalen und zwei analogen Sensoren bestehen, um Umgebungsgeräusche zu erfassen und die Unterdrückung laufend anzupassen. Laut Herstellerangaben erreichen die Ohrhörer eine maximale Geräuschunterdrückungstiefe von 60 Dezibel bei einer Frequenz von 5.500 Hertz.

Zusätzlich nennt Vivo eine durchschnittliche Dämpfung von 28 Dezibel, was gleichmäßige Hintergrundgeräusche weitgehend verschwinden lässt. Plötzlich auftretende Stimmen oder wechselnde Geräusche werden zwar stark gedämpft, sind aber weiterhin hörbar. Die Leistung liegt insgesamt im sehr gehobenen Bereich der In-Ear-Klasse, auch wenn sie sich mit den absoluten Spitzenmodilen der Branche noch nicht messen kann. Neben dem vollständigen ANC-Modus stehen ein adaptiver Modus zur Verfügung, der sich automatisch an die Umgebung anpasst, sowie zwei Transparenzmodi.

Bei Telefonat-Gesprächen setzt Vivo auf eine Kombination aus drei integrierten Mikrofonen und einem VPU-Knochenleitungsmikrofon. Diese Konfiguration soll dafür sorgen, dass Stimmen auch bei Wind klar und deutlich hörbar bleiben, ohne von störenden Umgebungsgeräuschen überlagert zu werden. Die Effektivität dieser Technologie trägt dazu bei, die Kommunikationsqualität in verschiedenen alltäglichen Situationen zu stabilisieren.

Design, Komfort und Software-Integration

Optisch gehen die Vivo Buds Ultra einen eher zurückhaltenden Weg und verzichten auf auffällige Formen oder ungewöhnliche Farben. Stattdessen basiert das Design auf einem klassischen In-Ear-Format mit kleinen Stielen, das in den Ausführungen Glacier White und Cosmic Black erhältlich ist. Beide Varianten wirken unaufdringlich und unaufgeregt. Mit einem Gewicht von rund 5,5 Gramm pro Ohrhörer fallen die Kopfhörer angenehm leicht aus, während das Ladecase etwa 46,5 Gramm auf die Waage bringt und so kompakt ist, dass es sich problemlos in einer Jacken- oder Hosentasche verstauen lässt.

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Zur Verfügung stehen drei Größen für die Silikonaufsätze der Kopfhörer, ab werk sind die mittleren Ohrstöpsel montiert. Zusätzlich liefern die kleinen und größeren Varianten eine individuelle Anpassung für unterschiedliche Ohrformen. Ein Passtest ist per App verfügbar, um die optimale Passform zu gewährleisten. Die volle Kontrolle über die individuellen Einstellungen bietet die vEarphones-App, in der der Sound an persönliche Vorlieben angepasst werden kann. Nutzer können den Bass verstärken oder Stimmen für Podcasts und Hörbücher deutlicher betonen, um das Audioerlebnis individuell zu optimieren.