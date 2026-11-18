Vivo präsentiert die Buds Clip als Open-Ears-Hörer mit Memory-Titan-Bügel. Mit LDAC, räumlichem Klang und Bone-Conduction-Mikrofon für klare Calls.

Vivo hat mit den Vivo Buds Clip ein neues Modell im Segment der Open-Ears -Kopfhörer vorgestellt. Diese Kopfhörer schließen den Gehörgang nicht ab, sondern befestigen sich als kleine Klammern an der Ohrmuschel. Ziel ist es, Klangqualität und Tragekomfort zu verbinden, ohne die Umgebungswahrnehmung zu unterbrechen. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die im Büro oder bei outdoors-Aktivitäten nicht abgeschottet sein wollen.

Design und Material: Memory-Titan für perfekten Sitz

Die Vivo Buds Clip verzichten auf die klassische In-Ear-Bauform und ähneln optisch eher einem Schmuckstück als einem technischen Gerät. Ein flexibler Verbindungsbügel aus Memory-Titanlegierung sorgt für Stabilität und Sitz. Das Material passt sich beim Anlegen leicht an und kehrt nach dem Öffnen in die ursprüngliche Form zurück. Dadurch sitzt der Hörer stabil, ohne Druck auszuüben.

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Das Gewicht pro Ohrhörer liegt bei rund 5,2 Gramm. Das gesamte Set inklusive Ladecase wiegt circa 46,2 Gramm. Die Abmessungen eines einzelnen Hörers betragen 26,2 x 25,7 x 20 Millimeter. Das Ladeetui misst 58,5 x 47,6 x 25,4 Millimeter. Die Oberfläche verfügt über eine Perlmutt-Optik und ist in den Farben Moonlight White, Aurora Purple und Stardust Black erhältlich.

Audio-Technik: 12-Millimeter-Treiber und LDAC-Unterstützung

Die Audioausstattung basiert auf 12-Millimeter-Lautsprechertreibern. Zwei parallel angeordnete Schwingspulen und eine spezielle Membran aus Polyurethan unterstützen die Klangwiedergabe. Die Unterstützung der Audio-Codecs AAC, SBC und LDAC macht die Vivo Buds Clip für hohe Auflösungen interessant. LDAC ermöglicht dabei eine hochwertige drahtlose Übertragung.

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Da offene Bauformen typischerweise bei tiefen Bässen Schwächen zeigen, versucht Vivo diesem Nachteil durch die größere Treibergröße entgegenzuwirken. Die Klangabstimmung lässt sich über die zugehörige App anpassen. Nutzer können zwischen einem ausgewogenen Modus, einer Stimmanhebung, klareren Höhen und kräftigeren Bässen wählen. Ein individuell anpassbarer Equalizer mit zehn Frequenzbändern bietet zusätzliche Feineinstellungen.

Räumlicher Klang: Abhängig von Android 15 und OriginOS 5.0

Vivo bietet eine Funktion für räumlichen Klang mit vier Klangumgebungen an. Diese umfassen Theater, Konzertsaal, Aufnahmestudio und Live-Konzert. Die Modi sollen eine räumlichere Wiedergabe erzeugen. Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist jedoch technisch eingeschränkt.

Nur Geräte mit Android 15 und OriginOS 5.0 oder einer neueren Version unterstützen die erweiterten Modi. Auf Smartphones anderer Hersteller als Vivo und iQOO steht laut Hersteller lediglich der Standardmodus zur Verfügung. Die physikalischen Grenzen des offenen Designs bleiben dabei bestehen. An der allgemeinen klanglichen Umsetzung gibt es jedoch wenig auszusetzen.

Kommunikation: VPU-Knochenleitungsmikrofon für klare Calls

Bei Telefonaten stellt die offene Bauform eine besondere Herausforderung dar. Da der Gehörgang frei bleibt, ist die Abschirmung von Außengeräuschen schwieriger. Vivo setzt daher auf zwei herkömmliche Mikrofone und ein zusätzliches VPU-Knochenleitungsmikrofon. Die Standardmikrofone nutzen gezielte Erfassung und KI-gestützte Geräuschunterdrückung. Das zusätzliche Mikrofon nimmt Schwingungen über den Körperkontakt auf.

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Diese Kombination soll die eigene Stimme auch bei Wind oder starkem Umgebungslärm besser erkennen lassen. Telefonate auf belebten Straßen gelingen laut Hersteller problemlos. Eine vollständige automatische Geräuschunterdrückung im Stil von In-Ears ist jedoch nicht vorgesehen. Der Fokus liegt darauf, die Stimme des Nutzers im Vordergrund zu halten und nicht die Umgebung komplett ausblenden.