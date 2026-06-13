Visa-Eklat vor WM: Irans Funktionäre von Einreiseverboten betroffen

Kurz vor dem Start der Fußball-WM sorgen Visaverweigerungen für 15 iranische Offizielle, darunter Teambetreuer Mahdi Mohammad Nabi, für diplomatischen Ärger. Der Iran wirft FIFA-Präsident Infantino vor, Zusagen zum Zugang nicht eingehalten zu haben. Das US-Außenministerium begründet die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Das iranische Team musste sein Trainingslager verlegen und erhielt Visa nur verspätet. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund der gespannten Lage zwischen den USA, Israel und dem Iran.

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sorgt ein diplomatischer Eklat um Visaverweigerungen für iranische Funktionäre für erhebliche Unruhe im iranischen Lager.

Der iranische Fußballverband (IRIFF) wirft FIFA-Präsident Gianni Infantino vor, klare Zusagen, die allen Delegationsmitgliedern uneingeschränkten Zugang zu den Gruppenspielen in den USA zu gewähren, nicht eingehalten zu haben. Tatsächlich wurden 15 iranischen Offiziellen, darunter der Teambetreuer Mahdi Mohammad Nabi, die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert. Nabi äußerte sich gegenüber der NachrichtenagentuReuters enttäuscht: "Wir hoffen, dass Herr Infantino seinen Worten Taten folgen lässt und die Versprechen einhält, die er dem iranischen Nationalteam gegeben hat.

" Das US-Außenministerium rechtfertigte die Ablehnungen mit sicherheitspolitischen Bedenken. Man werde dem iranischen Team nicht gestatten, "dieses System zu missbrauchen, um Terroristen unter falschen Vorwänden in die USA einzuschleusen". Diese Entscheidung hatte unmittelbare und gravierende Folgen für die Vorbereitung des iranischen Teams. Der ursprünglich geplante Trainingsaufenthalt in Arizona musste kurzfristig abgesagt und nach Tijuana in Mexiko verlegt werden.

Zudem erhielten viele Delegationsmitglieder ihre Visa erst zehn Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen den australischen Vertreter Neuseeland, das im Großraum Los Angeles stattfinden wird. Diese Verzögerungen und Einschränkungen empfinden die iranischen Verantwortlichen als gravierenden Nachteil im Vergleich zu anderen Teilnehmern. Nabi, der bereits an den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar teilnahm, kritisierte, dass die Visa-Probleme die sportliche Vorbereitung massiv beeinträchtigen und das Iran-Team ungerechtfertigt benachteiligen würden.

Bislang ist der Iran das einzige WM-Teilnehmerland, bei dem eine so große Zahl von Offiziellen Einreiseverbote erhalten hat. Die Entscheidungen fallen in einem hochsensiblen geopolitischen Umfeld, geprägt von den anhaltenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran. Der Konflikt, der sich unter anderem um das iranische Atomprogramm und regionale Stellvertreterkonflikte dreht, überschattet damit auch das sportliche Großereignis.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie die FIFA auf die Vorwürfe des iranischen Verbands reagieren wird, um eine volle Teilnahme aller berechtigten Delegationsmitglieder sicherzustellen. Der Vorfall wirft erneut Fragen nach der Rolle des Sports in polarisierten globalen politischen Konstellationen auf und unterstreicht die Verwundbarkeit selbst großer Veranstaltungen wie der WM gegenüber außersportlichen Machtinteressen. Die iranische Mannschaft hingegen möchte sich, wie bei früheren Turnieren, auf das Sportliche konzentrieren und versucht, trotz der widrigen Umstände eine gute Figur abzugeben.

Der Druck auf die Spieler, coaches und Betreuer ist jedoch immens, da sie nun mit zusätzlichen logistischen und emotionalen Herausforderungen kämpfen müssen, während andere Nationen unter normaleren Bedingungen trainieren können





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