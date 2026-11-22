Der VinziMarkt in Wien-Simmering bietet Lebensmittel zu 30 Prozent des Originalpreises. Chefin Olgica Bekric und Ehrenamtliche unterstützen einkommensschwache Menschen bei steigenden Kosten.

Im Wien er Stadtteil Simmering hat sich der VinziMarkt der Vinziwerke zu einer zentralen Anlaufstelle für Menschen entwickelt, die sich den Lebensmitteleinkauf in regulären Supermärkten nicht mehr leisten können. Die dortige Chefin Olgica Bekric, die im Laden nur als "Oli" bekannt ist, sorgt für eine Atmosphäre, die weit über den reinen Warenverkauf hinausgeht. Sie begrüßt die Besucherinnen und Besucher persönlich, verleiht einen Bussi auf die Wange und führt kurze, freundliche Gespräche. Dieser soziale Austausch ist für die Kundschaft genauso wichtig wie die stark rabattierten Produkte selbst.

Günstige Ware als Antwort auf steigende Lebenshaltungskosten

Die Preise im VinziMarkt liegen bei maximal dreißig Prozent des ursprünglichen Preises der Ware, oft sogar noch darunter. Die angebotenen Lebensmittel sind häufig kurz vor dem Ablaufdatum, bereits abgelaufen, oder besitzen fehlende oder falsche Etiketten, was einen Verkauf im regulären Handel verhindert. Ein Beispiel dafür sind Inzersdorfer Dosen mit Bohnen und Speck, denen zwar das Etikett fehlt, deren Haltbarkeit bis ins Jahr 2030 reicht. Diese können für drei Euro in sechser Packungen erworben werden. Auch aus Paletten zusammengestapelte Wühltische bieten Chips und Knabbereien, die gerade abgelaufen sind, aber noch genießbar, zu einem Euro für fünf Packungen.

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Um die finanzielle Entlastung weiter zu erhöhen, erhalten Käufern bei jedem Einkauf automatisch ein kostenloses Brot dazu. Neben Lebensmitteln findet man im Sortiment auch Tierfutter und Drogeriewaren. Die Voraussetzungen für den Einkauf sind streng geregelt: Einzelpersonen müssen ein monatliches Einkommen von weniger als eintausendsechshunderteinundsechzig Euro nachweisen. Für Paare liegt die Grenze bei einem Einkommen von unter zweitausendvierhundertneunundneunzig Euro pro Monat. Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass die Hilfe gezielt an Menschen mit geringem Einkommen, Arbeitslose und Flüchtlinge aus der Ukraine sowie andere Herkunftsländer gelangt.

Ehrenamtliche Helfer sortieren drei hundred Tonnen Waren jährlich

Der Alltag im VinziMarkt ist durch einen regen Logistikstrom geprägt, der ohne die Unterstützung von rund dreißig Ehrenamtlichen nicht funktionieren würde. René Rösler, der nach seinem Verlust seines Arbeitsplatzes als Hausarbeiter während der Pandemie Kunde wurde, ist mittlerweile selbst als Helfer im Lager tätig. Zusammen mit anderen Freiwilligen wie den Pensionären Franz und Peter sortieren die Helfenden die täglichen Spenden. Die Waren stammen von Supermärkten, die Obst, Gemüse und Brot vom Vortag spenden, sowie von der LGV Genossenschaft.

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Die Menge an eintreffenden Gütern ist beträchtlich. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Vinziwerke eine Gesamtmenge von dreihundertzwanzig Tonnen an Spenden. Die Ehrenamtlichen prüfen genau, welche Ware sofort verkauft werden muss, welche noch warten kann und was dringend gekühlt werden muss. Seit dem Erhalt eines gespendeten Kühllasters ist es den Helfenden nun auch möglich, Tiefkühlprodukte abzuholen und anzubieten. Ohne dieses Fahrzeug dürfte die Annahme solcher Ware aus logistischen Gründen nicht gestattet gewesen sein. Das Team der Helfenden ist multikulturell zusammengesetzt und spricht zahlreiche Sprachen, was die Kommunikation mit der heterogenen Kundschaft erleichtert.

Sozialer Ausgleich und Kritik an staatlicher Armutspolitik

Die Struktur des VinziMarkt-Teams setzt sich aus vier angestellten Mitarbeitern und der Leitung von Olgica Bekric zusammen, die vor drei Jahren die hauptamtliche Führung übernahm. Zuvor hatte sie selbst als Freiwillige begonnen. Bekric betont die Bedeutung des Netzwerks, das sie durch ständige Telefonate pflegt, um kontinuierlich Warenbeschaffungen zu sichern. Für René Rösler ist die Arbeit des Ladens eine Lücke im staatlichen Versorgungssystem. Er äußert die Ansicht, dass die Aufgabe der Armutsbekämpfung vom Staat nicht ausreichend erfüllt werde und es daher keineswegs zu viele Sozialmärkte geben könne.

Die Philosophie des Ladens umfasst auch die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Herr Peter, der früher bei der Erste Bank tätig war, beschreibt das Modell als eine Win-win-Situation. Er kritisiert die Wegwerfkultur und schätzt die Möglichkeit, durch den VinziMarkt Ressourcen zu schonen. Die tägliche Interaktion zwischen Helfern und Kunden, die bis zu eintausendfünfzig Personen pro Tag nutzen können, schafft zudem ein Gefühl der Gemeinschaft. Obwohl die finanzielle Situation der Besucher oft prekär ist, sorgen der Schmäh und der respektvolle Umgang dafür, dass der Besuch im Laden auch eine sozial wertvolle Begegnung darstellt, die über die reine Nahrungsmittelbeschaffung hinausgeht.