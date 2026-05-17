Villacherin Lisa Perterer kommt aus dem Schrecken: Knie-Arterie operiert, bereits im Oktober WM-Start

Eine Villacherin, Lisa Perterer, musste mit Schmerzen in den Beinen und Rücken kämpfen. Nach dem ersten Ironman-Sieg in Cozumel (Mex) bekam sie die Diagnose bei einer Untersuchung in den Niederlanden. Lisa spricht über ihr Glück und ihren Ziel für WM-Endplatz.

Zweieinhalb Jahre War der Villacherin Lisa Perterer mit Schmerzen in den Bein en und im Rücken an den Start. Der Grund, eine Arterie nverengung in der Hüfte.

Im Dezember bekam sie einen Stent eingesetzt, nun geht es wieder bergauf. Im Oktober hofft die 34-Jährige auf ein Podium bei der WM. Am Sonntag startet sie in Frankreich in die Saison. Zweieinhalb Jahre Leidenszeit sind vorbei!

Die Villacher Triathletin Lisa Perterer hatte zuletzt ständig mit Schmerzen in den Beinen und im Rücken zu kämpfen. Nach dem ersten Ironman-Sieg in Cozumel (Mex) im November, bekam sie in den Niederlanden die Diagnose iliakale Endofibrose in den unteren Extremitäten





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