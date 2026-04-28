Viktor Orbán gibt Fidesz-Vorsitz auf – Spekulationen über Fluchtpläne und Korruptionsvorwürfe

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat überraschend seinen Rücktritt als Fidesz-Vorsitzender bekannt gegeben. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über mögliche Fluchtpläne in die USA und Vorwürfe der Veruntreuung von Staatsgeldern durch seine Partei. Medien berichten von Auswanderungsvorbereitungen einflussreicher Familien und gestoppten Geldtransfers.

Viktor Orbán , der ungarische Ministerpräsident, hat überraschend seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Fidesz bekannt gegeben, ein Amt, das er seit 1990 innehatte. In seiner Begründung erklärte er, dass er aktuell nicht im Parlament gebraucht werde, sondern bei der Neuorganisation des nationalen Lagers.

Diese Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der sich Gerüchte über mögliche weitere Schritte des Politikers verdichten. Der Enthüllungsjournalist Szabolcs Panyi schrieb auf X, dass Orbán einen geplanten längeren USA-Aufenthalt im Sommer nutzen könnte, um dort Zuflucht vor Strafverfolgung zu suchen. Offiziell steht der Besuch mehrerer Spiele der Fußball-WM im Fokus, doch es gibt Spekulationen über weitere Motive. Bereits im Herbst soll Orbáns Tochter Ráhel aus Studiengründen mit ihrer Familie nach New York gezogen sein.

Ihr Ehemann István Tiborcz, ein umstrittener Geschäftsmann, zählt dank seiner familiären Verbindungen inzwischen zu den reichsten Unternehmern Ungarns. In einer Videobotschaft sprach ein Whistleblower am Wochenende von intensiven Auswanderungsvorbereitungen mehrerer einflussreicher Familien aus dem Umfeld der Partei. Demnach seien nicht nur Kinder bereits aus ungarischen Schulen abgemeldet worden, sondern es gebe auch Pläne, Vermögen in Länder wie die USA oder Uruguay zu transferieren.

In diesem Zusammenhang soll die Nationale Zoll- und Steuerverwaltung (NAV) mehrere größere Geldtransfers aus dem Umfeld von Orbáns Kabinettschef Antal Rogán gestoppt haben – nach Bankhinweisen wegen möglicher Geldwäsche. Der Politologe Bálint Ruff schätzt, dass Fidesz-Funktionäre insgesamt rund 52 Milliarden Euro an Staatsmitteln veruntreut haben könnten. Als künftiger Kabinettschef soll Ruff eine Behörde zur Rückgewinnung des nationalen Vermögens aufbauen. Schon seit Jahren berichten Medien über mögliche Begünstigungen bei staatlichen Aufträgen.

So soll die Firma Dolomit Kft. , die mehrheitlich Orbáns Vater gehört, bei zahlreichen Großprojekten trotz vergleichsweise hoher Preise als Subunternehmen zum Zug gekommen sein. Selbst bei der Schnellbahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad hätten Partnerunternehmen zuletzt Kritik an der Qualität des verwendeten Materials geäußert. Vor diesem Hintergrund wird auch Orbáns USA-Reise unterschiedlich interpretiert.

Das Balkanportal BIRN mutmaßt, Fußball sei nicht der einzige Grund für Orbáns US-Reise. Bereits der Umzug seiner Tochter sei als Teil einer Exitstrategie im Fall eines unvorteilhaften Wahlausgangs gesehen worden: Die USA könnten ein sicherer Hafen für Orbáns Familie sein





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