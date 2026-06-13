Viktor Orbán bleibt Führer der Fidesz

Der 63-Jährige wurde auf dem Parteitag in Budapest zum Führer der Fidesz gewählt. Er räumte ein, die Schuld an der Wahlniederlage zu tragen und zählte zehn Gründe auf, die Kommunikationsprobleme.

Bei einem Parteitag in Budapest stimmten 729 Delegierte für Viktor Orbán , keine gegen ihn und acht enthielten sich der Stimme. Sein Mandat an der Parteispitze ist auf ein Jahr befristet.

Es sei Zeit, dass die jüngere Generation die Führung übernehme, sagte der 63-Jährige, der bereits seit 37 Jahren in der Spitzenpolitik tätig ist, in einer Rede auf dem Parteitag. Ferner räumte Orbán ein, die Schuld an der Wahlniederlage zu tragen. Er zählte dafür zehn Gründe auf, großteils Probleme mit der Kommunikation; unter anderem, dass man den Korruptionsvorwürfen, die von der gegnerischen Partei TISZA im Wahlkampf geäußert wurden, nicht widersprochen habe.

Bis zum Herbst wolle er Fidesz durch eine Neuorganisation an der Basis so weit stärken, dass eine effiziente Arbeit als Oppositionspartei gewährleistet sei.

'Ich weiche niemals zurück', betonte Orbán. Fidesz wählte zudem vier neue Vizepräsidenten. Die Parlamentswahl vom 12. April hatte der politischen Senkrechtstarter Peter Magyar haushoch gewonnen.

Das Ergebnis wurde weithin als Plebiszit gegen Orbán und das von ihm aufgebaute System interpretiert. Magyars bürgerliche Partei TISZA erreichte im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, die sie zum grundlegenden Umbau der Politik im Land befähigt, einschließlich Verfassungsänderungen. Damit ging die 16 Jahre dauernde Ära des Rechtspopulisten Orbán zu Ende. Er war Ministerpräsident von 1998 bis 2002 und danach von 2010 bis 2022.

Gegner warfen ihm vor, ein hybrides Herrschaftssystem mit autokratischen Elementen geschaffen, den Rechtsstaat in Ungarn abgebaut und die Demokratie ausgehöhlt zu haben. Die Europäische Union (EU) fror aufgrund von Rechtsstaatsbedenken viele Euro-Milliarden an Förderungen ein. Auch Orbáns pro-russische und Ukraine-feindliche Haltung machte das Land zum Außenseiter in der EU





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viktor Orbán Fidesz Ungarn Politik Rechtspopulismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Handtasche aus angeblichen T-Rex-Hautzellen als LadenhüterDa der Mindestpreis von 300.000 Euro weit verfehlt wurde, wurde die Auktion der Handtasche abgesagt.

Read more »

Neuer Naturpark eröffnet – aus Gstettn wurde SonnenlandNaturpark Sonnenland Wien: Neuer Erlebnispark in Simmering verbindet Bewegung, Erholung und Gemeinschaft. Jetzt barrierefrei entdecken!

Read more »

Pakistan und Iran arbeiten an Einigung über KernabkommenPakistan und Iran arbeiten eng zusammen, um die nächsten Schritte im Kernabkommen zu schließen. Trump hatte mehrfach betont, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe, und Irans neuer Oberster Führer soll die wesentlichen Eckpunkte bereits gebilligt haben.

Read more »

Iran-Krieg: Was Scheherazade Trump sagen würde – wenn es um unser aller Leben gingeTrump zündelt im Iran. Die Schäden tragen wir. Warum Lösungen ausgerechnet in Wien zu finden wären.

Read more »