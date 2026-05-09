Viktor Orbán beendet seine Amtszeit als ungarischer Regierungschef

Die Wahl und Ablegung des Amtseides des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán führt zur endgültigen Schließung der Epoche des rechtsnationalen Premiers. Mit der Wahl und dem Ablegen des Amtseides des 45-Jährigen geht die Mitte-Rechts-Partei TISZA, die nach einem historischen Wahlsieg am 12. April über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfügt, in die neue Regierung ein.

Die Wahl und Ablegung des Amtseides des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán nach 16 Jahren führt zur endgültigen Schließung der Epoche des rechtsnationalen Premiers. Mit der Wahl und dem Ablegen des Amtseides des 45-Jährigen geht die Mitte-Rechts-Partei TISZA, die nach einem historischen Wahlsieg am 12.

April über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfügt, in die neue Regierung ein. Bereits kommenden Dienstag könnten bei einer Parlamentssitzung die von Staatspräsident Tamás Sulyok ernannten Minister vereidigt werden. Parallel dazu findet das Volksfest zum Systemwechsel auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer statt, organisiert von Orbán und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn in ein neues Zeitalter führen soll





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