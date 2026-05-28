VIG bestätigt Vorsteuergewinn zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Euro

Der Konzern bestätigt den Vorsteuergewinn zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Das höchste Prämienwachstum wiesen die Segmente Tschechien, Polen, Erweiterte CEE und hier vorrangig Ungarn, Slowakei, Bulgarien sowie Österreich auf.

Der Konzern bestätigte den Vorsteuergewinn zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Euro im Gesamtjahr. Das höchste Prämienwachstum wiesen die Segmente Tschechien, Polen, Erweiterte CEE und hier vorrangig Ungarn, Slowakei, Bulgarien sowie Österreich auf.

Diese Segmente trugen wesentlich zur Gewinnsteigerung bei. Die Netto Combined Ratio verbesserte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 0,5 Prozentpunkte auf 91,8 Prozent. Die Solvenzquote betrug zum Ende des ersten Quartals 2026 290 Prozent. Damit weist die Gruppe eine anhaltend hohe Kapitalstärke aus.

Auf Basis unserer ausgezeichneten Kapitalstärke sind wir in der Lage, attraktive Expansionsmöglichkeiten gezielt zu nutzen und unsere langfristige strategische Positionierung weiter auszubauen. Die VIG stärkte ihre Position in Moldau mit dem Kauf der Moldasig und baute ihre Präsenz in Montenegro mit der Gründung einer eigenen Sachversicherungsgesellschaft aus





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VIG Vorsteuergewinn Konzern Prämienwachstum Netto Combined Ratio Solvenzquote

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