Ein ungewöhnlicher Vierfachwechsel gleich in der ersten Minute prägte das Pokalspiel der Forest Green Rovers in der U21 National League Cup gegen Wolverhampton. Trainer Robbie Savage nutzte eine spezielle Regel geschickt aus, um sicherzustellen, dass sein Team die Anforderungen erfüllte. Trotz der frühen Turbulenzen setzten sich die Rovers durch und zogen in die nächste Runde ein. Der Verein ist bekannt für seine Nachhaltigkeitsbemühungen und steht auf dem zweiten Tabellenplatz in der National League.

Ein kurioser Moment ereignete sich bei einem Pokalspiel in England, der so in der Fußball geschichte wohl einzigartig ist. Ein vierfacher Wechsel, der bereits in der ersten Minute des Spiels durchgeführt wurde, sorgte für Aufsehen. Die Partie in der U21 National League Cup zwischen den Forest Green Rovers und der U21 von Wolverhampton bot eine denkwürdige Szene, die Fußball fans und Experten gleichermaßen überraschte.

\Die ungewöhnliche Situation nahm ihren Anfang in der ersten Spielminute, als Tom Knowles, Kyle McAllister, Neil Kengni Kuemo und Abraham Kanu das Spielfeld verlassen mussten. Keiner der Spieler der Forest Green Rovers hatte sich verletzt. Dennoch entschied sich der Trainer für diesen radikalen Eingriff. Doch die Entscheidung basierte weder auf der spielerischen Leistung der Akteure noch auf taktischen Erwägungen im herkömmlichen Sinne. Vielmehr handelte es sich um eine taktische List von Trainer Robbie Savage. Hintergrund war eine spezielle Regel im National League Cup, die vorschreibt, dass mindestens vier Spieler, die auch im vorherigen Ligaspiel in der Startelf standen, auch in der aktuellen Partie auf dem Platz stehen müssen. Savage nutzte diese Regel geschickt, um sicherzustellen, dass sein Team die Regularien erfüllte, und führte so den ungewöhnlichen Vierfachwechsel durch. Die Forest Green Rovers, ein Verein, der für seine Nachhaltigkeitsbemühungen bekannt ist, zeigte damit einmal mehr, dass sie auch abseits des Spielfelds für Überraschungen gut sind.\Trotz des frühen Chaos schadete der Vierfachwechsel dem Team nicht. Die Forest Green Rovers setzten sich am Ende in einem spannenden Spiel mit 3:2 durch und zogen in die nächste Runde ein. Diese Leistung unterstreicht nicht nur die taktischen Fähigkeiten von Trainer Savage, sondern auch die Stärke und den Zusammenhalt des Teams. Auch abseits des Pokalwettbewerbs läuft es für die Forest Green Rovers hervorragend. In der Tabelle der National League, der fünften Liga in England, belegt der Verein nach neun Spielen einen beeindruckenden zweiten Tabellenplatz. Das große Ziel ist die Rückkehr in den Profifußball, und die aktuelle Form des Teams lässt darauf hoffen. Doch was macht diesen Verein so besonders? Die Forest Green Rovers sind mehr als nur ein Fußballverein; sie stehen für Nachhaltigkeit und eine umweltbewusste Lebensweise. 2018 wurden sie von den Vereinten Nationen als erster klimaneutraler Fußballklub der Welt ausgezeichnet. Der Verein setzt auf eine vegane Lebensweise, von der Ernährung der Spieler bis hin zu den Produkten, die im Stadion angeboten werden. Plastik wird durch umweltfreundlichere Alternativen wie Bambus ersetzt, und Fleischprodukte sucht man im Stadion vergeblich. Diese konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit macht die Forest Green Rovers zu einem Vorbild für andere Vereine und zeigt, dass sportlicher Erfolg und ökologisches Bewusstsein Hand in Hand gehen können





