Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Milchbetrieb in Kiew

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Milchbetrieb nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind laut Behörden vier Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region Kiew, Mykola Kalaschnyk, sagte, dass der Feind ein friedliches ziviles Unternehmen der Lebensmittelindustrie angegriffen habe.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Milchbetrieb nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind laut Behörden am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region Kiew , Mykola Kalaschnyk, sagte auf Telegram, dass der Feind ein friedliches ziviles Unternehmen der Lebensmittelindustrie angegriffen habe.

Der Betrieb stellt laut Angaben vor allem Milchprodukte für Kinder her und liegt im Bezirk Browary. Die Behörden suchen weiterhin in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern. Die ukrainische Armee gab an, in der Nacht 216 russische Drohnen registriert zu haben, von denen 198 abgefangen wurden. Bei den Angriffen sind laut Militär drei Menschen in den Regionen Saporischschja, Cherson und Dnipropetrowsk getötet worden.

Bei der Drohnenattacke in Saporischschja wurden außerdem 16 Menschen verletzt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, in der Nacht 123 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben, unter anderem in der Region Moskau. In der Nähe von St. Petersburg, wo gerade ein Wirtschaftsforum mit Russlands Präsident Wladimir Putin stattfindet, habe es keine Angriffe gegeben. Putin wollte am Freitag beim Treffen sprechen.

Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem offenen Brief ein direktes Treffen mit Putin und einen Austausch aller Kriegsgefangenen vorgeschlagen. Als möglichen Ort nannte Selenskyj die Schweiz, die Türkei oder Länder in der arabischen Welt. Der Kreml antwortete darauf, dass Selenskyj jederzeit nach Moskau kommen könne. US-Präsident Donald Trump hat die Initiative Selenskyjs begrüßt





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraine Drohnenangriff Kiew Wladimir Putin Wolodymyr Selenskyj Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vor Putins Wirtschaftsgipfel: Drohnenangriff auf Sankt PetersburgDie Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch die russische Stadt St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Ziel sei ein Ölterminal gewesen, so Selenskyj. Russland meldete Schäden an der Infrastruktur, es soll auch Verletzte geben.

Read more »

Diese vier Promi-Kinder zeigen ihr wahres LebenVier Promi-Kinder wagen jetzt den Schritt aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern. In einer neuen Reality-Doku zeigen sie ihr Leben.

Read more »

NATO-Chef in Kiew: 'Russland zunehmend verzweifelt'NATO-Chef Mark Rutte sieht Russland im Ukraine-Krieg unter Druck. In Kiew sprach er von mehr als 30.000 russischen Verlusten pro Monat und warnte junge Russen vor dem Fronteinsatz.

Read more »

Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait: Langfristige Strategie gegen US-Präsenz in der GolfregionDer Angriff einer iranischen Drohne auf das Passagier-Terminal des Flughafens von Kuwait war Teil einer langfristigen Strategie des Iran, die USA aus der Golfregion zu verdrängen. Der Iran wollte mit diesem Angriff die arabischen Staaten dafür bestrafen, dass sie US-Stützpunkte in ihren Ländern unterhalten. Der Angriffskrieg von USA und Israel gegen den Iran hat das jahrzehntelange Modell infrage gestellt, dass die USA die arabischen Staaten vor dem Iran schützen können. Der Iran hat gezeigt, dass er in der Lage ist, die arabischen Staaten anzugreifen und die Straße von Hormuz zu sperren, um die Öl- und Gasexporte zu stoppen. Die Golf-Staaten denken derzeit nicht daran, die Amerikaner hinauszuwerfen, aber sie haben begonnen, über das Verhältnis zu ihrem militärischen Partner nachzudenken. Der Iran sieht sich durch den Krieg gestärkt und versucht, die Zweifel der Araber am Schutzversprechen der USA zu fördern. Die Islamische Republik hat keine Probleme mit ihren arabischen Nachbarn, nur mit den USA und Israel. Teheran verhandelt mit Oman über eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormuz und mit Katar über die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben. Die arabischen Staaten wollen sich allmählich aus der US-Abhängigkeit lösen.

Read more »