Vier Spieler knacken den ersten Siebenfachjackpot des Jahres beim heimischen Lotto

Vier Spieler aus Österreich haben den ersten Siebenfachjackpot des Jahres beim heimischen Lotto geknackt und dürfen sich jeweils über rund 2,1 Millionen Euro freuen. Die Gewinner kommen aus Tirol, Niederösterreich und einem Online-Spieler. Auch beim Joker gab es vier Hauptgewinner mit einer Gesamtsumme von rund 131.000 Euro.

Der erste Siebenfachjackpot des Jahres beim heimischen Lotto wurde geknackt – und das gleich von vier Spielern! Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, dürfen sich die Glücklichen jeweils über rund 2,1 Millionen Euro freuen.

Zwei Personen aus Tirol zählen zu den Glücklichen, ein Gewinn geht nach Niederösterreich und ein Tipp wurde online auf win2day.at abgegeben. In Tirol reichte einem Spieler ein Quicktipp mit lediglich einem Tipp, der zweite Tiroler spielte einen Normalschein mit 12 Tipps. Der Gewinner in Niederösterreich spielte ebenfalls via Quicktipp 12 Tipps. Bei LottoPlus gab es dieses Mal keinen Sechser.

Anders sieht es beim Joker aus – hier gibt es ebenfalls vier Hauptgewinner. Diese dürfen sich über die Summe von rund 131.000 Euro freuen. Hier verteilen sich die Gewinne auf die Bundesländer Kärnten, Burgenland und Oberösterreich. Auch hier war zudem ein Online-Spieler erfolgreich.

Mit dem Knacken des Siebenfachjackpots wurde erneut der erste Achtfachjackpot in der Geschichte des heimischen Lottos verhindert. Der Jackpot war in den letzten Wochen auf eine Rekordsumme angewachsen und hatte viele Spieler angelockt. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt und können sich nun über ihr neues Vermögen freuen. Die Lotto-Gesellschaft betont, dass die Chancen auf einen Gewinn zwar gering sind, aber jeder Spieler die gleiche Chance hat.

Die nächste Ziehung findet bereits in wenigen Tagen statt und der Jackpot beginnt wieder bei einer Grundsumme von 1 Million Euro. Experten raten, die Gewinnzahlen immer zu überprüfen, da es in der Vergangenheit schon Fälle gab, in denen Gewinner ihre Tickets verloren oder nicht überprüft haben. Die Lotto-Gesellschaft bietet auch verschiedene Tipps an, um die Gewinnchancen zu erhöhen, wie zum Beispiel das Spielen von Systemscheinen oder das Nutzen von Quicktipps.

Die Freude der Gewinner ist groß und viele planen bereits, was sie mit ihrem neuen Reichtum anstellen werden. Einige möchten sich ein Haus kaufen, andere planen eine Weltreise oder wollen ihr Geld investieren. Die Lotto-Gesellschaft rät jedoch dazu, sich Zeit zu nehmen und sich von einem Finanzberater beraten zu lassen, bevor man große Ausgaben tätigt. Der nächste Jackpot könnte schon bald wieder geknackt werden und vielleicht ist dann ein weiterer Spieler aus Österreich der Glückliche





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