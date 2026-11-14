Vier Pfleger wegen Totschlag an Patient festgenommen

In Kroatien lösen brutale Videoaufnahmen von der Tötung eines Psychiatriepatienten Empörung aus. Vier Pflegekräfte wurden festgenommen, der Ministerpräsident spricht von Mord.

Vier männliche Pflegekräfte wurden in Kroatien festgenommen, nachdem ein 32-jähriger Patient unter ihrer Aufsicht in einer psychiatrischen Klinik verstorben war. Die Ermittlungsbehörden werfen den Angestellten vor, unter Verstoß gegen medizinische Standards übermäßige Gewalt angewandt zu haben. Die Tat wurde durch acht Minuten lange Aufnahmen von Überwachungskameras dokumentiert, die nun öffentlich zugänglich sind.

Dokumentierte Brutalität an Kameras

Die Videoaufnahmen zeigen einen extrem gewalttätigen Vorfall, der auf den Tod des Patienten zurückzuführen ist. Die Pfleger fixieren den 32-Jährigen gewaltsam an seinem Bett und schnallen dabei dessen Gliedmaßen fest. Zudem schlagen sie wiederholt auf den Brustkorb des Patienten ein. Die Angestellten üben zusätzlichen Druck auf seinen Körper aus und drücken ihm einen Polster ins Gesicht. Mehrere weitere Beschäftigte, darunter Berichten zufolge auch ein Arzt, sollen anwesend gewesen sein, sind jedoch nicht eingeschritten.

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Politische Reaktionen und Festnahmen

Die Veröffentlichung des Materials löste in der kroatischen Öffentlichkeit massive Empörung aus und hat eine heftige Debatte über die Behandlung von Patienten in psychiatrischen Einrichtungen entfacht. Der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic hat den Vorfall eindeutig als Mord bezeichnet. Die vier festgenommenen Pfleger stehen derzeit unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts unter erschwerten Umständen. Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen auf Basis der Beweismittel aus der Klinik durch.

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Konsequenzen für Klinikpersonal

Infolge des Skandals traten der Chefarzt der Klinik sowie der gesamte Verwaltungsrat von ihren Ämtern zurück. Die Verantwortungsübernahme der Leitungsebene erfolgt zeitnah zur juristischen Aufarbeitung der Tat. Die öffentliche Meinung fordert klare Sanktionen und eine transparente Aufklärung der Zustände, die zu diesem Vorfall führten. Die Medien berichten ausführlich über die Tragweite der Vorfälle und die emotionalen Auswirkungen auf die Angehörigen des Opfers.

Trauerkundgebung in Zagreb

Am vergangenen Samstag fand in Zagreb eine Trauerkundgebung für den getöteten Mann statt. Die Teilnehmer dieser Versammlung gedenkten des Verstorbenen durch eine achtminütige Schweigeminute. Diese Dauer wurde bewusst gewählt, da sie exakt der Länge der veröffentlichten Videoaufnahmen entspricht. Dies unterstreicht die Schwere des Vorfalls in der öffentlichen Wahrnehmung und symbolisiert die Zeit, die der Patient mit den Pflegekräften verbracht hat. Die Demonstration verdeutlicht den gesellschaftlichen Konsens gegen solche Misshandlungen.