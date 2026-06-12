Vier Niederländer vor Gericht: Serie von Bankomatsprengungen in Österreich

Vier niederländische Männer müssen sich am Landesgericht Wels wegen einer Serie von Bankomatsprengungen in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich verantworten. Die Taten verursachten einen Schaden von über 300.000 Euro. Ein Urteil könnte noch diese Woche fallen.

Im Prozess vor dem Landesgericht Wels müssen sich vier niederländische Staatsbürger im Alter von 28 bis 37 Jahren wegen einer Serie von Bankomatsprengung en verantworten. Die Angeklagten sollen im Vorjahr Geldautomaten in Wels und Gmunden gesprengt haben, wobei einer der Männer auch für Taten in Wien und Brunn am Gebirge im Sommer 2025 verantwortlich gemacht wird.

Die Serie von Sprengstoffanschlägen auf Geldautomaten hatte in Oberösterreich und angrenzenden Bundesländern für erhebliche Unruhe gesorgt. Die Täter gingen dabei stets mit professioneller Vorgehensweise vor: Sie verwendeten Sprengstoff, um die Automaten aufzubrechen, und flüchteten anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich laut Anklage auf über 300.000 Euro an Diebesgut, zusätzlich entstand erheblicher Sachschaden an den Gebäuden und Automaten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern nicht nur die Sprengungen vor, sondern auch Raubüberfälle und Diebstähle, die im Zusammenhang mit den Taten stehen. Die Festnahme der drei Hauptverdächtigen erfolgte nach einer spektakulären Verfolgungsjagd im Mai 2025. Nach der Sprengung in Gmunden gelang es der österreichischen und bayerischen Polizei, die Flüchtigen in der Gemeinde Marktl in Bayern zu stellen. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Verkehrsunfall, bei dem die Niederländer zum Teil schwer verletzt wurden.

Der vierte Verdächtige konnte zunächst entkommen und setzte seine Taten in Wien und Niederösterreich fort, bevor er ebenfalls gefasst wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe professionell organisierte Straftäter aus den Niederlanden sind, die gezielt Bankomaten im gesamten deutschsprachigen Raum angriffen. Im Prozess werden unter anderem zwei bereits inhaftierte Mittäter als Zeugen vernommen. Die Angeklagten müssen im Fall einer Verurteilung mit unterschiedlich hohen Haftstrafen rechnen, abhängig von den jeweiligen Anklagepunkten.

Die Strafen reichen von einem bis 20 Jahren Gefängnis, einem bis zehn Jahren sowie fünf Monaten bis fünf Jahren. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt, ein Urteil könnte bereits am zweiten Tag fallen. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe und der Herkunft der Angeklagten gelten für den gesamten Prozess erhöhte Sicherheitskontrollen. Der Fall zeigt erneut die Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen internationale Kriminalität, insbesondere wenn es um organisierte Banden geht, die gezielt Geldautomaten ins Visier nehmen.

Die Bevölkerung in den betroffenen Regionen hofft auf eine abschreckende Wirkung des Urteils, um weitere derartige Vorfälle zu verhindern





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