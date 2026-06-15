Vier Jahre Haft für Marius Borg Høiby: Urteil gegen Sohn der norwegischen Kronprinzessin

Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 29-Jährige war wegen Vergewaltigung und anderen Delikten angeklagt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Marius Borg Høiby , der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit , wurde vom Osloer Bezirksgericht zu vier Jahren Haft verurteilt. Der 29-Jährige war in insgesamt 40 Punkten angeklagt, darunter zweifache Vergewaltigung und weitere Straftaten.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten gefordert. Høiby hatte die schwersten Vorwürfe, darunter die Vergewaltigung, stets bestritten und kann gegen das Urteil Berufung einlegen, weshalb es vorerst nicht rechtskräftig ist. Bei der Urteilsverkündung war Høiby nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend; er verfolgte die Verhandlung per Video-Link aus dem Gefängnis, gesundheitliche Gründe wurden genannt. Im Prozess stand insbesondere die Frage im Mittelpunkt, ob die mutmaßlichen Opfer in der Lage waren, einvernehmlichen Sex zuzustimmen.

Kurz vor der Urteilsverkündung hatte Høiby einen Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft gestellt, um seine schwer erkrankte Mutter betreuen zu können. Das Berufungsgericht lehnte diesen Antrag ab. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass Høiby im Falle einer Freilassung weitere Straftaten begehen würde. Dieser Einschätzung lagen insbesondere wiederholte Verstöße gegen ein bestehendes Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin zugrunde.

Die gesundheitliche Situation seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), ist äußerst ernst. Sie leidet an der unheilbaren Lungenfibrose; ihr Zustand hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und sie wurde auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Das Urteil gegen Marius Borg Høiby hat weit über den konkreten Strafprozess hinaus Aufmerksamkeit erregt. Als Mitglied der norwegischen Königsfamilie, albeit nur durch die Heirat seiner Mutter mit Kronprinz Haakon, stand Høiby schon lange im öffentlichen Interesse.

Der Fall wirft Fragen nach der Gleichheit vor dem Gesetz und dem Einfluss prominenter Familien auf die Justiz auf. Die königliche Familie Norwegens hat sich bislang sehr zurückhaltend zu den Vorfällen geäußert, was zu Spekulationen und kritischen Nachfragen in den Medien geführt hat.

Zudem beleuchtet der Prozess die komplexen juristischen Feinheiten rund um das Konzept der Einwilligung bei Sexualdelikten, ein Thema, das in vielen Ländern intensiv diskutiert wird. Die Verurteilung zu vier Jahren Haft liegt zwar unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß, liegt aber dennoch im oberen Bereich für die abgeurteilten Taten. Høibys Anwälte haben bereits erklärt, in Berufung gehen zu wollen, was den Fall weiter verlängern und möglicherweise neue Details ans Licht bringen könnte





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