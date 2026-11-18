Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen von Vienna Game: Wie Kostümbildnerin Susanne Bisovsky und Darstellerin Marlene Tanczik den Wiener Kongress 1814 neu interpretieren.

Die Streaming-Plattform Disney Plus bringt ab dem 18. November eine neue historische Serie mit dem Titel Vienna Game. Im Fokus steht die Zeit des Wiener Kongress es im Jahr 1814, einer Ära, die von politischen Neugestaltungen und sozialen Höhenflügen geprägt war. Nach der Verbannung Napoleon Bonapartes auf die Insel Elba trafen sich die europäischen Großmächte, um die Ordnung des Kontinents neu zu definieren.

Politische Intrigen und historische Figuren

Die Serie positioniert sich als Nachfolger des Erfolgsformats Bridgerton, verlegt die Spielwiese für Machtspiele und Affären jedoch nach Wien. Im Zentrum der Handlung steht die historisch belegte Figur Wilhelmine von Sagan. Als einflussreiche Geliebte des Staatsmannes Metternich agiert sie im Hintergrund der Diplomatie.

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Laut der Darstellerin Marlene Tanczik zeichnete sich ihre Rolle dadurch aus, dass sie die politischen Fäden zog und sich für die Erhaltung des Friedens einsetzte. Die Serie zeigt Könige, Kronprinzen, Minister, Spione und Glücksritter, die in der Hauptstadt verhandelten und feierten. Wilhelmine von Sagan bewegt sich dabei zwischen verführerischer Aristokratie und politischen Ambitionen.

Das Friedenstauben-Kleid als symbolisches Statement

Eines der markantesten Kostüme ist das sogenannte Friedenstauben-Kleid, das Marlene Tanczik bei einem Maskenball trägt. Das bodenlange, schulterfreie Gewand besteht vollständig aus schwarz-weißen Federn und ist extrem aufwendig in der Herstellung. Es umfasst unzählige Stoffschichten und verleiht der Trägerin eine opulente Präsenz.

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Ein spezifisches Detail des Designs ist ein kleines Vogelköpfchen samt Flügeln, das aus dem Dekolleté herausragt. Dieses Kleid transportiert nicht nur den Reichtum der Epoche, sondern hat auch eine tiefere Botschaft. Es repräsentiert den Wunsch nach Frieden in einer Zeit voller geopolitischer Unsicherheit und historischer Umbrüche.

Kostümbildnerin Susanne Bisovsky und kreative Freiheit

Susanne Bisovsky war für das gesamte Kostümdesign der Serie verantwortlich und hatte für die realization dieser visuellen Welt lediglich ein Jahr Zeit. Diese enge Frist bedeutete hohen Druck und zahlreiche Überstunden. Ihre wichtigste Vorgabe bestand nicht in der strengen Historientreue, sondern darin, das Lebensgefühl der rauschenden Feste in Wien spürbar zu machen.

Um die Story zu transportieren, wurden stilistische Grenzen überschritten. So durften High Heels verwendet werden, obwohl diese zu der damaligen Zeit als unpassend galten. Bisovsky fokussierte sich auf den Typus des Wiener Mädls: eine kecke, selbstbewusste Person, die mit Augenzwinkern durch die Welt geht. Diese Charaktereigenschaft materialisiert sich in schwarzen Strümpfen und weißer Spitze.

Logistische Herausforderungen und Materialbeschaffung

Die Beschaffung der notwendigen Textilien stellte eine enorme logistische Hürde dar. Für jedes einzelne Outfit wurden sechs Meter Stoff benötigt, und dies in sechsfacher Ausfertigung, um Doppelgängern im Bild zu entsprechen. Es galt, hunderte Kostüme für die Hauptrollen und die Komparserie zu entwerfen und herzustellen.

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Der Produktionsstab griff auf ausgewählte Großhändler und einen umfangreichen eigenen Fundus zurück. Die Galerie der Kostüme ist gefüllt mit goldenen Gilets, Halstüchern mit Steinchenschmuck, königlich roten Herrenmänteln mit Pelzkragen sowie aufwendig verarbeiteter Spitze. Jede Wand ist eng bestückt mit Hüten, Maschen und Schuhen.

Erlebnis der Schauspielerin und historische Mode

Marlene Tanczik berichtet, dass die Kostüme ihr ein völlig neues Körpergefühl verliehen und halfen, sich tiefer in die Rolle der Adligen zu verankern. Sie entdeckte durch die Kleidung auch Aspekte der weiblichen Befreiung in dieser Epoche. Die damals üblichen Empire-Kleider mit hoch angesetzter Taille boten mehr Bewegungsfreiheit.

Im Gegensatz zu späteren Perioden ermöglichten diese Kleider den Frauen wieder befreit zu atmen, was sich auch positiv auf die Denkweise auswirken könnte. Diese kurze Phase der Bequemlichkeit endete jedoch wenige Jahre nach dem Kongress, als das Korsett mit aller Härte zurückkehrte. Die Serie wird nun auf die zweite Staffel warten, während die Kostüme zuvor in einer Ausstellung auf Schloss Halbturn präsentiert wurden.