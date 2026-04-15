Vienna City Marathon: Massive Verkehrseinschränkungen am Wochenende

Am kommenden Wochenende finden in Wien der Vienna City Marathon und weitere Laufveranstaltungen statt, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen werden. Zahlreiche Straßen werden gesperrt, und auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. Autofahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel werden gebeten, sich auf Verzögerungen einzustellen und alternative Routen zu wählen.

Das kommende Wochenende steht in Wien ganz im Zeichen des Sports, insbesondere des Vienna City Marathon s. Neben den sportlichen Höchstleistungen bringt das Event jedoch auch erhebliche Verkehr sbehinderungen mit sich, die sowohl Autofahrer als auch Nutzer öffentlicher Verkehr smittel betreffen werden. Bereits ab Samstagmittag ist im Innenstadtbereich mit ersten Einschränkungen zu rechnen, und am Sonntag werden weite Teile der Stadt von massiven Sperren und erheblichen Verzögerungen betroffen sein. Die Veranstalter und zuständigen Behörden haben umfangreiche Maßnahmen getroffen, um den reibungslosen Ablauf der verschiedenen Laufevents zu gewährleisten, die Auswirkungen auf den Verkehr sind jedoch unvermeidlich.

Die ersten Sperren beginnen bereits am Freitag, dem 17. April 2026, um 20:00 Uhr. Die Ringstraße im Bereich des Burgtheaters zwischen Stadiongasse und Schottengasse wird für den Verkehr gesperrt. Diese Sperre bleibt bis Sonntag, dem 19. April 2026, ebenfalls um 20:00 Uhr, bestehen. Am Sonntag selbst beginnen die Verkehrsmaßnahmen in aller Frühe: Ab 04:15 Uhr werden erste Bereiche, wie die Wagramer Straße und die Abfahrten Kagran und Donau City der Donauuferautobahn (A22), gesperrt. Im Laufe des Vormittags weiten sich die Sperren aus, und ab 10:00 Uhr sind auch die Vordere Zollamtsstraße und die Radetzkystraße betroffen. Die ersten Aufhebungen von Sperren sind ab 10:45 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße, der Lassallestraße sowie in Teilen des Pratersterns geplant. Die Ringstraße wird als letzter Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben.

Zusätzlich zu den Marathon-Veranstaltungen am Sonntag finden bereits am Samstag, dem 18. April 2026, fünf weitere Laufbewerbe statt, die ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen führen werden. Diese umfassen den Coca-Cola Inclusion Run, den Prinzessinnen- und Prinzenlauf, The Daily Mile 800, The Daily Mile 1600 sowie den Vienna 5K. Die Sperrungen für diese Läufe beginnen gegen 12:00 Uhr mit der Ringstraße ab der Operngasse. Ab etwa 17:45 Uhr kommen dann Schottenring, Franz-Josefs-Kai und die Ringstraße ab dem Julius-Raab-Platz hinzu. Die Maßnahmen am Samstag sollen gegen 19:30 Uhr beendet sein.

Der Vienna City Marathon selbst, zusammen mit dem Staffelmarathon und dem Halbmarathon, startet am Sonntag, dem 19. April 2026, um 09:00 Uhr auf der Wagramer Straße im 22. Bezirk. Die Streckenführung führt quer durch die Stadt, wodurch zahlreiche wichtige Verkehrsverbindungen betroffen sind. Die Marathonstrecke führt unter anderem über Reichsbrücke, Lassallestraße, Praterstern, Hauptallee, Schüttelstraße, Untere Donaustraße, Aspernbrücke, Ringstraße, Operngasse, Linke Wienzeile, Schloßallee, Mariahilfer Straße, Museumsplatz, Museumstraße, Auerspergstraße, Landesgerichtsstraße, Universitätsstraße, Maria-Theresien-Straße und Rossauer Lände, bevor es wieder in den Zielbereich am Universitätsring zurückgeht.

Die Auswirkungen auf den Verkehr sind enorm: Laut ARBÖ sind insgesamt mehr als 40 Straßen und Verkehrsverbindungen von Sperren betroffen. Besonders betroffen sind die Bezirke 7, 8 und 9, die nur erschwert erreichbar sein werden. Auch der 6. Bezirk und Teile des 15. Bezirks sind zwischen 09:00 Uhr und etwa 12:00 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Die Zufahrt zum Zentrum aus den Bezirken 3, 4 und 5 ist nur bis zum Schwarzenbergplatz, der Lothringerstraße bzw. dem Karlsplatz möglich. Für die Anreise zum bzw. die Abreise vom 1. und 9. Bezirk zum bzw. vom 2. und 20. Bezirk ist die Nutzung von Friedensbrücke, Rossauer Brücke, Augartenbrücke, Salztorbrücke, Marienbrücke und Schwedenbrücke nur bis etwa 08:30 Uhr möglich. Die Abfahrt Richtung Südosttangente (A23) über Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Dampfschiffstraße, Weißgerber Lände und Erdberger Lände ist erst ab etwa 11:45 Uhr wieder möglich.

Neben den Straßenverkehrseinschränkungen müssen auch Nutzer der Wiener Linien mit Beeinträchtigungen rechnen. 16 Straßenbahnlinien und 13 Buslinien werden von Betriebseinstellungen, Kurzführungen und Umleitungen betroffen sein. Die Wiener Linien informieren unter der Telefonnummer 01/7909-100 oder online unter wienerlinien.at/betriebsinfo#linie5vienna-city-marathon-2026 über die konkreten Auswirkungen. Der ARBÖ empfiehlt, nicht notwendige Fahrten in die betroffenen Gebiete zu vermeiden, mehr Zeit einzuplanen und die U-Bahn zu nutzen. Besuchern aus den Bundesländern wird die Anreise über Park-and-ride-Anlagen empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte die Ringstraße, die Linke Wienzeile, die Mariahilfer Straße, die 2-er-Linie, den Praterbereich sowie die Zufahrten von und zur Donauuferautobahn (A22) und Südosttangente (A23) meiden und großräumig umfahren. Eine frühzeitige Information über die aktuelle Verkehrslage kann helfen, unnötige Verzögerungen zu vermeiden.





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