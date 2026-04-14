Vienna City Marathon: Massenansturm auf die Laufstrecken

Der Vienna City Marathon zieht wieder tausende Läufer an. Von der boomenden Laufszene bis zu persönlichen Geschichten – ein Blick auf das Großevent und die Faszination des Laufens.

Für den Vienna City Marathon , der dieses Jahr am 19. April stattfindet, sind etwa 50.000 Menschen angemeldet. Wer die volle Distanz laufen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, für den Halbmarathon sind mindestens 16 Jahre erforderlich. Am Morgen sieht man gut gelaunte Laufgruppen über den Ring ziehen. An Fußgängerampeln trippeln sie, um nicht auszukühlen. Spaziergänge auf der Hauptallee werden zu einer möglichen Ausweichroute. Wien ist eine Stadt der Läuferinnen und Läufer, besonders im Monat vor dem Marathon. Fast 50.000 Personen haben sich für die Läufe des Vienna City Marathon am Wochenende registriert, von denen ungefähr 13.000 die volle Distanz, also 42,195 Meter von der Reichsbrücke zum Burgtheater, bewältigen wollen. Die Startnummern für den Wiener Marathon kosten 135 Euro aufwärts, die Anmeldung für das große Event war seit Oktober geschlossen.

Die Begeisterung für das Laufen schwappte in den 1970er-Jahren aus der Nische, und seit der Pandemie hat sich der Laufsport zu einer Massenbewegung entwickelt. Studien zeigen, dass jeder Vierte in Österreich läuft, was verschiedene Gründe hat: Weniger Menschen üben körperliche Arbeit aus, und immer mehr Menschen entdecken ihre Freude an Bewegung. Der Marathon ist die höchste Auszeichnung für Freizeitsportler. Vor 2500 Jahren soll der Bote Pheidippides der Legende nach von der Ebene von Marathon nach Athen geeilt sein, um den Sieg über das persische Heer zu verkünden. 1896 suchten die Organisatoren der ersten Olympischen Spiele nach einem Langstreckenlauf und wählten dieselbe Strecke. Die offizielle Distanz des Marathons wurde 1908 bei den Olympischen Spielen in London festgelegt. Der Zieleinlauf sollte vor der königlichen Loge im Stadion stattfinden, was eine exakte Distanz von 42,195 Kilometern erforderte.

Im letzten Jahr beendeten 15.876 Personen die vollen Marathons in Wien, Bregenz, Linz, Salzburg, Graz und der Wachau – doppelt so viele wie 2022 und mehr als je zuvor. Besonders Frauen und junge Menschen haben den Laufsport für sich entdeckt. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ungesund ist, dem Körper 42 Kilometer ohne vorheriges Training abzuverlangen. Oft zählt jedoch nicht nur die Bestzeit.

Ich war bei Wettkämpfen dabei, stand am Rand und jubelte. Ich wollte das unbedingt auch einmal erleben. Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Wir waren jedes Wochenende wandern oder radfahren, aber ich habe nie richtig zum Ausdauersport gefunden. Es war schwer, mitzuhalten. Mit Anfang 20 wagte ich einen neuen Versuch und fragte meinen Vater, ob wir zusammen laufen gehen könnten. Er lief mit mir Strecken, die mich völlig überforderten. Ich hatte keinen Spaß daran und ließ es dann wieder sein. Als ich kurz darauf nach Wien zog, wollten viele meiner Freunde mit dem Laufen anfangen. Da dachte ich: Ich gebe dem Laufen noch eine Chance. Wir trainierten gemeinsam ganz langsam, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen. Unser Ziel war der Frauenlauf. Plötzlich klickte es. Ohne Druck machte ich zum ersten Mal Fortschritte. Nach dem Frauenlauf hörten viele meiner Freunde wieder auf. Für mich war klar: Ich mache weiter, aber ich wollte nicht allein sein. Bei einer Laufveranstaltung fiel mir eine Laufgruppe auf, weil sie alle dasselbe T-Shirt trugen. Ich fragte, ob ich mitlaufen durfte. Wir treffen uns zweimal pro Woche und sind inzwischen befreundet. „Chatty runs“ nennen wir unsere Lauftreffs, weil wir beim Laufen miteinander tratschen. Einen Marathon hätte ich mir früher nie vorstellen können. Aber in Wien, wo ich jetzt lebe, wollte ich es einmal schaffen. Monatelang bereitete ich mich auf meinen ersten Marathon vor, der vor vier Jahren stattfand. Dieses Jahr laufe ich zum ersten Mal allein, ohne meine Lauffreunde. Der Vienna City Marathon ist die größte Laufveranstaltung der Stadt, aber bei weitem nicht die einzige! Eine Auswahl für die kommenden Monate: Es gibt Läufe über 10 oder 3,3 Kilometer für Erwachsene, einen Kids Run (1,3 km) und einen Knirps Run (400 m). Startgebühr ab 5 Euro.

Mich nervt, wie viele Männer glauben, mir erklären zu müssen, wie man richtig läuft. Besonders online kommentieren sie mein Tempo, meine Technik oder auch meinen Körper. Auf Instagram wurde mir gesagt, ich solle fünf Kilo abnehmen, dann wäre ich schneller. Vor zwei Wochen habe ich meinen Strava-Account, auf dem Läuferinnen und Läufer ihre Runden hochladen können, auf privat gestellt. Es wurde mir zu viel. Leute mischen sich ein, dass ich zu viel oder zu wenig trainiere. Gleichzeitig schreiben mir viele Frauen, dass es ihnen genauso geht. Mein Vater sagt heute oft, er habe immer gewusst, dass ich einmal Läuferin werde. Inzwischen laufen wir auch wieder zusammen, auch seine schwierigen Runden. Und jetzt halte ich mit. Ich wollte einfach in die Berge. Mit Anfang 20 fragte mich ein Freund, ob ich ihn am Wochenende zur Rax begleite, er wolle dort einen Klettersteig gehen. Völlig unwissend, worauf ich mich einlasse, sagte ich zu. Sportlich war ich nicht.





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