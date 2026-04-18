Vienna City Marathon: Jüngere und weiblichere Läufer erobern die Strecken – Gemeinschaftserlebnis im Fokus

Der Vienna City Marathon verzeichnet eine Rekordbeteiligung und eine signifikante Verschiebung in der Teilnehmerstruktur: Jüngere und mehr weibliche Läufer dominieren das Feld, wobei der Fokus zunehmend auf dem Gemeinschaftserlebnis liegt. Experten erklären diesen Trend mit einem Wertewandel bei der Generation Z und der Suche nach sozialen Kontakten in Laufgemeinschaften.

Rund 49.000 laufbegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden an diesem Wochenende bei zahlreichen Laufveranstaltungen rund um den Vienna City Marathon erwartet. Sowohl der Marathon als auch der Halbmarathon waren bereits Mitte Oktober dieses Jahres ausgebucht, so früh wie nie zuvor in der Geschichte des Events.

Die Läuferschaft des Vienna City Marathons zeigt seit einigen Jahren einen deutlichen Trend hin zu mehr weiblichen und vor allem jüngeren Teilnehmern, die den Laufsport zunehmend als gemeinschaftliches Erlebnis definieren. Bereits zum 43. Mal findet in Wien am kommenden Wochenende der Vienna City Marathon statt. Neben den Hauptläufen, dem Marathon und dem Halbmarathon am Sonntag, bietet das Event eine Vielzahl weiterer Laufbewerbe an, darunter Staffelbewerbe, einen Kinderlauf und einen Inklusionslauf. Der Andrang auf die begehrten Startplätze hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Während es vor drei Jahren noch problemlos möglich war, sich noch im Februar für den Lauf im April anzumelden, waren die Startplätze für Marathon und Halbmarathon für das Jahr 2026 bereits ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Auch die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes hat sich signifikant verändert. Sowohl beim Marathon als auch beim Halbmarathon bildet die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen mit einem Fünftel aller Teilnehmer die zahlenmäßig größte Gruppe. Dies stellt eine bemerkenswerte neue Entwicklung dar, wie die VCM Group, der Veranstalter des Events, mitteilt. Bis vor wenigen Jahren waren noch die um die 40-Jährigen die dominierende Altersgruppe. Gleichzeitig verzeichnet der Frauenanteil eine starke Zunahme: Beim Marathon ist fast ein Drittel der Teilnehmenden weiblich, während beim Halbmarathon das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen ist – ein Umstand, der in der Historie des Marathons noch nie zuvor erreicht wurde. Die neu entdeckte Freude am Laufen, insbesondere bei den jüngeren Generationen, führt die Sportpsychologin Johanna Constantini im Gespräch mit ORF.at auf einen tiefgreifenden Wertewandel zurück. Die sogenannte Generation Z, geboren zwischen 1996 und 2010, zeichnet sich durch ein gesteigertes Körperbewusstsein aus. Sport und eine gesunde Ernährung nehmen einen hohen Stellenwert ein, während materielle Besitztümer an Bedeutung verlieren und stattdessen besondere Erlebnisse in den Vordergrund rücken. Ein Ausdauersport wie das Laufen bietet laut Constantini die ideale Plattform, um diese neuen Prioritäten zu vereinen. Durch die relativ schnelle Erreichbarkeit eines Flow-Erlebnisses, das ein positives Körpergefühl vermittelt, wird das Laufen zu einer erfüllenden Tätigkeit. Marathons und ähnliche, aufmerksamkeitsstarke Veranstaltungen fungieren für die Generation Z als eine Art Statussymbol – ein einzigartiges Ziel, das aus eigener Kraft erreicht und nicht durch Kauf erlangt werden kann. Das gemeinsame Überqueren der Ziellinie stillt zudem ein ureigenes menschliches Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, so Constantini. Dieses Bedürfnis sei gerade unter jüngeren Menschen verstärkt vorhanden, da sie einer aktuellen Studie zufolge häufiger unter Einsamkeit leiden. Dieser Trend wird auch durch die Gründung und den Zulauf zu diversen Laufgemeinschaften und -vereinen sichtbar, die speziell auf die Bedürfnisse und das Gemeinschaftsgefühl junger Menschen zugeschnitten sind. Diese Gemeinschaften bieten nicht nur die Möglichkeit zum gemeinsamen Training, sondern auch zu sozialer Interaktion und dem Knüpfen neuer Kontakte, was das Lauferlebnis um eine wertvolle soziale Dimension erweitert. Die Suche nach Gleichgesinnten und Anschluss führt angehende Läuferinnen und Läufer immer häufiger in sogenannte Running Communities, also Laufvereine. In diesen Gruppen treffen sich meist junge Menschen, um gemeinsam ihre Runden zu drehen. Nach dem Training besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Bier besser kennenzulernen. Einige Laufvereine haben sich sogar auf spezifische demografische Gruppen spezialisiert. Der Social Run Club Vienna beispielsweise richtet sich gezielt an Singles und kommuniziert dies offen über Social-Media-Kanäle, beispielsweise mit speziellen Valentinstagsläufen. Mitgründerin Anna Herschler erklärte gegenüber ORF.at, dass man nach einem Alleinstellungsmerkmal gesucht habe, um sich zu positionieren. Zu Beginn des gemeinsamen Trainings werden bunte Schweißbänder verteilt: Wer auf der Suche nach einer Partnerschaft ist, trägt schwarz; wer ausschließlich platonische Kontakte knüpfen möchte, wählt weiß. Laut Herschler haben sich seit der Gründung des Laufvereins vor rund eineinhalb Jahren drei Paare gefunden. Auch die 31-Jährige selbst hat ihren Partner im Laufverein kennengelernt. Die 27-jährige Marina war nach ihrem Umzug von Niederösterreich nach Wien auf der Suche nach einem neuen sozialen Umfeld. Mittlerweile ist sie Mitglied beim Laufverein Early Birds, der sich dezidiert an Frühaufsteher richtet. Wie viele junge Menschen teilt auch Marina einige ihrer Läufe und Trainingszeiten auf Plattformen wie Instagram und Strava. Letzteres ist ein soziales Netzwerk, das sich speziell an Sportbegeisterte richtet. Auf Strava können Nutzer ihre sportlichen Aktivitäten aufzeichnen, ihre Leistungsdaten analysieren lassen und ihre Trainingseinheiten mit Followern teilen, die diese liken oder kommentieren können. Marina erklärt gegenüber ORF.at, dass der Vergleich mit anderen sie persönlich motiviere. Sie beobachte jedoch bei Freundinnen und Freunden, dass manche sich vom Erreichen der Bestzeiten anderer unter Druck gesetzt fühlen. Dies birgt die Gefahr, die intrinsische Motivation, also das Laufen, weil es guttut, zu verlieren. Dieses Phänomen sei typisch für die Nutzung sozialer Netzwerke, so die klinische Psychologin Johanna Constantini, die auf Sport und soziale Netzwerke spezialisiert ist. Die ständige externe Bestätigung in Form von Likes und Kommentaren, so Constantini, steigere vor allem die extrinsische Motivation. Das bedeutet, Nutzerinnen und Nutzer führen Handlungen aus, um sie anschließend mit anderen teilen zu können, anstatt aus eigenem Antrieb oder Freude an der Aktivität selbst





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