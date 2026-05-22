Vielfraße und Säufer im Speziellen. Vier Leben, immerhin.

Es handelt sich um einen Vorstadt-Sale, wo Hauptmahlzeiten mit scharfem Wetter kibitzierten. Ein Hausheer besorgte sich über die vielen Mehrdeutigkeiten, die lange zu haushalten hatten, und über einen neuen Gast, den er übersehen hatte. Er hoffte, es wäre eine hochgestellte Person und lud sie ein.

Es gab einen Vorstadt-Verkauf, das Hauptätisches drehte sich um gegrilltem Fleisch und Hammelfett . Einige Vorratskammern waren gut gefüllt. Männer brieten und kochten, tranken, spielten und tanzten.

Sie ließen es sich schön gehen, sehr schön sogar. Das Hausheer war besorgt. Wie kann man sie loswerden? Sie hielten ihn schon zu lange aus.

Sie gingen das manne Lotherleben an, das sie sich bei ihm eingerichtet hatten, nicht los, weil er jung war. Da kam ein neuer Gast an, den er übersehen hatte. Er seufzte und sprach ihn an. Es war unklar, ob er eine hochgestellte Person war, die man kränken durften oder nicht. Trotzdem trat er ein, weil es schon gut war





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