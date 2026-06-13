Die Nachrichtenübersicht für Kärnten umfasst gesundheitliche und soziale Belastungen, von Stress bei Ärzten und Pflegefällen bis zu Hitzegefahren und Betriebskosten. Kulturelle Ereignisse wie Konzerte, Theater und Märkte runden das Angebot ab. Zudem werden Warnungen zu Hautgesundheit, Tierseuchen und Diebstahlserien thematisiert.

Die Gesundheit leidet unter dauerhaftem Stress . Es existieren jedoch Hilfsmittel, die einen besseren Umgang mitbelastenden Situationen ermöglichen. In Kärnten sind verschiedenste Themen präsent, von sozialen Herausforderungen über kulturelle Ereignisse bis hin zu gesundheitlichen Warnungen.

Ein zentrales Thema ist die steigende Belastung in Pflege- und Gesundheitsberufen: Ärzte müssen bei jeder Diagnose einen spezifischen Code angeben, was zu Wartezeiten führt und ihren Stress erhöht. In einem konkreten Fall benötigt ein pensionierter Kärntner nach einer missglückten Operation einen Rollstuhl und eine Prothese. Er erhält lediglich 200 Euro an Pflegegeld, ein Behindertenanwalt vertritt den Fall. Die Teuerung macht auch vor Betriebskosten nicht Halt: Die Arbeiterkammer Kärnten bietet gemeinsam mit dem Land einen kostenlosen Betriebskosten-Check für Mieter an.

Die Hitze belastet insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen, wie der Oberarzt Thomas Strasser vom LKH Villach bestätigt. In der heißesten Woche des Jahres 2023 gab es in Österreich die meisten Todesfälle. Man sollte Kinder und Tiere niemals im parkenden Auto lassen, da sich der Innenraum schnell aufheizt. Bei Hautveränderungen warnt Kärntner Hautarzt Max Wutte vor Selbstdiagnosen im Internet und empfiehlt den Arztbesuch.

Ab Juli gibt es wieder eine Hautschutz-Kampagne in Kärntner Bädern. Der Handel reagiert auf die Hitze: Penny bietet mit Foodora Lebensmittellieferung zum gleichen Ladenpreis an. In der Landwirtschaft herrscht Sorge wegen der Maul- und Klauenseuche, die sich über die Luft verbreitet und bis zu 60 Kilometer weit reichen kann. Nach Ausbrüchen in Ungarn und der Slowakei fürchtet man in Kärnten Handelseinschränkungen.

Der Zivilschutz probealarm am 4. Oktober 2025 tested Sirenen und den AT-Alert in ganz Kärnten. Der Zivildienst, seit 1975 existent, hat bisher 440.000 Männer absolviert, wobei in der Steiermark die meisten Dienstverrichtenden gezählt werden. Kärnten weist eine vergleichsweise geringe Anzahl an Zivildienern auf.

Kulturell gibt es dasKonzert der Band Biffy Clyro im Wiener Gasometer zu betrachten, wo trotz Klausel "Futique" zwischen Vergangenheit und Zukunft neue Wege gefunden werden. Die Kleine Zeitung lud zu einer exklusiven Tosca-Aufführung ein, bei der 680 Leserinnen und Leser das Klagenfurter Stadttheater besuchten. Einen Einblick in die journalistische Arbeit erhielten Schüler aus Paris. Der 661.

St. Veiter Wiesen-Markt steht bevor und erwartet viele Besucher, weshalb eine planmäßige Anreise wichtig ist. Die Kärntner Notare mahnen zur Sicherungsvorsorge an. Das Hotel "Borgo dei Conti" in Umbrien bietet einen Rückzugsort, um zu sich selbst zu finden. Die Familie Oberlojer hat für ihre im Rollstuhl sitzende Tochter einen behindertengerechten Bus aus einem Wohnmobil umgebaut, ausgestattet mit Dusche, Küche und großen Fenstern.

Die Sommer-Schule verzeichnet viele Anmeldungen, Lehrer unterrichten auch in den Ferien. Es gibt Hinweise zu einem tragischen Vorfall: Im Europa-Park Klagenfurt wurde ein totes Baby gefunden, die Polizei sucht Zeugen. Eine Serie von Diebstählen beschäftigt die Region: Ein Täter bat eine 82-jährige Frau um Wasser und bestahl sie, bereits der dritte Vorfall in kurzer Zeit. Die Kärnten Card für Familien mit zwei Kindern spart 109 Euro, Angebot gilt mit der kostenlosen Familienkarte. 2024 wurden 70.000 vergünstigte Karten verkauft. "Kärnten Läuft" feierte Jubiläum, der Spaß an Bewegung stand im Mittelpunkt





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