Videoaufnahmen belasten Axt-Angreifer von Linz schwer

Ein Video der Axt-Attacke am Linzer Südbahnhofmarkt könnte das Motiv des geständigen Täters klären, während die Spendenbereitschaft für das Opfer stetig wächst.

Nach der schockierenden Axt-Attacke am Linz er Südbahnhofmarkt hat sich die Beweislage für die Ermittler entscheidend verändert. Wie nun bekannt wurde, liegt der Polizei ein Video vor, welches den gesamten Tathergang dokumentieren soll. Diese Aufnahmen gelten als Schlüsselmoment für die juristische Aufarbeitung des Verbrechens, da sie den genauen Ablauf der dramatischen Sekunden unmittelbar vor und während des brutalen Angriffs festhalten.

Die technischen Experten der Exekutive arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Bildqualität des Materials zu optimieren, bevor dieses offiziell in die Hände der Justiz gelangt. Die bisherigen Aussagen des 30-jährigen Beschuldigten, der sich geständig zeigt, gaben den Ermittlern Anlass zu Zweifeln und weiteren Rückfragen. Laut Staatsanwalt Florian Roitner gab der Täter als Motiv an, dass er sich durch das spätere 40-jährige Opfer massiv gestört gefühlt habe. Der Security-Mitarbeiter soll den Mann zuvor bei einer Bank auf die mitgeführte Waffe angesprochen haben, was bei dem Täter eine unkontrollierbare Wut ausgelöst habe. In der Folge habe er das Opfer mit erhobener Axt in Richtung Südbahnhofmarkt verfolgt, eingeholt und mit mehreren Schlägen gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer habe dabei laut Staatsanwaltschaft in Kauf genommen, dass das Opfer stirbt. Ob der 30-Jährige zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stand, soll nun durch eine umfassende toxikologische Untersuchung sowie ein psychiatrisches Gutachten zweifelsfrei geklärt werden. Während die Ermittlungen laufen, befindet sich das Opfer weiterhin auf der Intensivstation des Kepler Klinikums. Der Gesundheitszustand des 40-Jährigen wird von den Ärzten als stabil eingestuft, was nach der Schwere der Verletzungen ein vorsichtiges Aufatmen erlaubt. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist unterdessen enorm. Besonders hervorzuheben ist die Initiative des Betreibers des Lokals MA 28, der den Angreifer am Tag der Tat heldenhaft in die Flucht geschlagen hatte. Der Gastronom hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Schwerverletzten bei seinem mühsamen Weg zurück in den Alltag zu unterstützen. Die Mittel sollen direkt in die Rehabilitation und das Wohlbefinden des Betroffenen fließen. Bisher haben bereits zahlreiche Menschen ihre Solidarität bekundet und insgesamt knapp 2.000 Euro zur Verfügung gestellt. In solchen Krisensituationen erinnert die Krisenhilfe Oberösterreich zudem daran, dass für Menschen in psychischen Notlagen rund um die Uhr Unterstützung bereitsteht, sei es durch das Krisentelefon, Online-Beratungen oder mobile Einsätze, um derartigen Gewalteskalationen präventiv entgegenzuwirken





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