Video zeigt rechtsextremen Minister zum negativen Aufreißen

Ein Video des rechtsextremen israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir, das festgenommene Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte in derntstigender Weise zeigt, hat am Mittwoch für große Empörung gesorgt. Mehrere europäische Länder bestellen die israelischen Botschafter ein, auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich empört.

Ein Video des rechtsextremen israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir, das festgenommene Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte in derntstigender Weise zeigt, hat am Mittwoch für große Empörung gesorgt. Moderereuropäische Länder bestellen die israelischen Botschafter ein, auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich empört.

Der israelische Außenminister Gideon Saar sowie Regierungschef Benjamin Netanjahu reagierten ebenfalls ungewohnt deutlich. Der rechtsextreme Polizeiminister Israels, Itamar Ben-Gvir, hat Videos veröffentlicht, auf denen er inhaftierte Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte verspottet. Er forderte Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf, ihm die Aktivisten zu übergeben, um sie in "Terroristengefängnisse" zu stecken. Israel hat zwar das Recht, Flotten von "Hamas-Terrorunterstützern" aufzuhalten.

Allerdings ist die Art und Weise, wie Minister Ben-Gvir die Flottenaktivisten behandelt hat, nicht im Einklang mit den Werten und Normen des Staats Israels, teilte Netanjahu auf X mit. Er habe die zuständigen Behörden instruiert, die Provokateure so schnell mogelijk zu deportieren. Der oppositionsführende Jair Lapid warf dem Sicherheitsminister Ben-Gvir vor, einen "Terroranschlag" durchgeführt zu haben.

Ben-Gvir habe diesen Ausführung, "aber verantwortlich für diesen schweren Terroranschlag ist der Premierminister, der einen verurteilten Verbrecher in die Regierung geholt hat, und all jene, die einer Partnerschaft mit so einem verantwortungslosen Mann zugestimmt haben", schrieb Lapid auf X. Ben-Gvir hatte ein Video geteilt, in denen er die gefesselten und knienden Aktivisten verspottet und demütigte. Mit Sagern wie "Willkommens in Israel, wir sind die Herren des Hauses" und "Das Volk Israels lebt" ist Ben-Gvir in dem Video zu hören.

Auch tätliche Angriffe gegen mindestens einen Aktivisten waren im Video zu sehen





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