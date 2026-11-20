Die Gewerkschaft vida zeigt mit einem symbolischen Lauf am 23. November die Lohnlücke in Wien auf. Frauen verdienen 10,6 Prozent weniger als Männer.

Die Gewerkschaft vida veranstaltet am Montag, 23. November, einen symbolischen Protestlauf in Wien, um auf die bestehenden geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede aufmerksam zu machen. Die Veranstaltung findet von 13 bis 14 Uhr im Sportcenter Donaucity in Wien -Donaustadt statt. Die Aktion soll verdeutlichen, dass Frauen in der Bundeshauptstadt bei Vollzeitbeschäftigung deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.

Zahlen zur aktuellen Lohnlücke in Wien

Der Equal Pay Day in Wien ist 2025 auf den 23. November datiert. Statistiken belegen, dass vollzeitbeschäftigte Frauen in Wien durchschnittlich 10,6 Prozent weniger verdienen als Männer. Dieser prozentuale Unterschied entspricht rechnerisch 39 Tagen unbezahlter Arbeit im Jahresverlauf. Im direkten Vergleich verdienen Männer durchschnittlich 69.451 Euro brutto im Jahr. Frauen verdienen im selben Zeitraum durchschnittlich 62.112 Euro. Dies ergibt eine Differenz von 7.339 Euro pro Jahr. Der Lauf stellt diese mathematische Ungleichheit in einen physischen Kontext, um ihn für alle Beteiligten erfahrbar zu machen.

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Ablauf des symbolischen Protestlaufs

Beim Protestlauf starten Frauen und Männer gemeinsam auf einer 400 Meter langen Laufbahn im Sportcenter Donaucity. Nach zwei Dritteln der Strecke stoppen die männlichen Läufer, da sie ihr symbolisches Einkommensziel erreicht haben. Die weiblichen Läufer müssen die Strecke jedoch fortsetzen. Sie bewältigen das letzte Drittel unter Zusatzaufwand. Für die Frauen werden Hindernisse wie Kinderwagen, Rollstühle und Staubsauger eingesetzt. Diese Gegenstände stehen für die unbezahlten Tätigkeiten im privaten Bereich. Dazu zählen Kinderbetreuung, Haushaltsführung und die Pflege von Angehörigen. Diese Aufgaben werden nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen und bremsen ihre Karriereentwicklung.

Vergleich mit dem österreichweiten Durchschnitt

Wien schneidet im nationalen Vergleich besser ab als der österreichweite Durchschnitt. In ganz Österreich beträgt die Lohnlücke 15,5 Prozent. Daher fiel der österreichweite Equal Pay Day bereits am 5. November. Der frühere Termin in Österreich zeigt, dass das Einkommensgefälle bundesweit stärker ausgeprägt ist. Wien hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Vor zehn Jahren lag die Einkommenslücke in der Hauptstadt noch bei rund 18 Prozent. Der Fortschritt ist messbar, die vollständige Gleichstellung ist jedoch noch nicht erreicht.

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Forderungen der Gewerkschaft und politische Positionen

Die vida fordert konkrete Maßnahmen zur Schließung der Lohnlücke. Dazu gehören mehr Kinderbetreuungsplätze für Familien. Eine gerechtere Aufteilung der unbezahlten Arbeit im Haushalt soll die Belastung für Frauen senken. Zudem werden höhere Gehälter in Branchen mit einem hohen Frauenanteil gefordert. Transparenz bei der Bezahlung ist ein weiterer zentraler Punkt. Klarheit über Gehaltsgrenzen soll Diskriminierung erschweren. Die Arbeiterkammer unterstützt die Initiative. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl nimmt vor Ort am Lauf teil. Ihre Präsenz unterstreicht die Bedeutung des Themas für die Arbeitnehmervertretung.

Langfristige Ziele und gesellschaftlicher Kontext

Die Aktion zielt darauf ab, die unsichtbaren Hürden im Berufsalltag sichtbar zu machen. Die zusätzlichen Belastungen durch Care-Arbeit haben direkte Auswirkungen auf das Einkommen. Unternehmen und Politik sind gefordert, Strukturen anzupassen. Die Daten von vida belegen den Bedarf an politischen Interventionen. Der Lauf ist ein Appell an Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung. Die Gewerkschaft will durch die Demonstration Druck aufbauen. Ziel ist die nachhaltige Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in der gesamten Wirtschaft.