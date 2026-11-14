Die Gewerkschaft vida fordert in Niederösterreich, das inländische Potenzial zu nutzen, statt Pflegekräfte aus Vietnam zu rekrutieren, während die Arbeitslosigkeit steigt.

Im Bundesland Niederösterreich ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober auf 46.507 gestiegen, was einem Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung steht in einem deutlichen Widerspruch zu aktuellen Diskussionen über die Anwerbung zusätzlicher Pflegekräfte aus Vietnam, wie die Gewerkschaft vida kritisiert.

Steigende Arbeitslosigkeit und Widerspruch zur Rekrutierung

Kerstin Sailer, stellvertretende Frauenvorsitzende der Gewerkschaft vida Niederösterreich, äußert scharfe Kritik an der strategischen Ausrichtung. Sie erklärt, dass es absurd sei, offene Stellen im Pflegebereich mit neuen Kontingenten aus dem Ausland zu füllen, während die lokale Arbeitslosigkeit deutlich ansteige. Die Statistik zeigt, dass die Arbeitslosigkeit bei Frauen im Oktober um 4,3 Prozent zugelegt hat. Besonders im Gesundheits- und Sozialwesen verzeichnete der Lebenslauf einen Anstieg um 11,7 Prozent.

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Lebendige Nutzung inländischer Arbeitskräftepotenziale

Die Gewerkschaft vida fordert daher eine Umkehr der Strategie und betont, dass zunächst das vorhandene Arbeitskräftepotenzial im eigenen Bundesland besser genutzt werden müsse. Im Mittelpunkt dieser Forderung steht die gezielte Ansprache von Frauen, um sie durch finanzielle Unterstützung während der Ausbildung und verbesserte Arbeitsbedingungen für Pflegeberufe zu gewinnen. Sailer unterstreicht, dass die Kritik der Gewerkschaft nicht gegen Menschen aus Vietnam gerichtet ist, sondern gegen die aktuelle Politik.

Kritik an internationalen Abkommen und Geschlechtergerechtigkeit

Gleichzeitig übt Sailer Kritik an möglichen Abkommen mit Ländern, die ihre Bürgerinnen und Bürger wie Handelsgut behandeln könnten. Dies wird als ethisch fragwürdig dargestellt, da es die Menschenrechte und die Würde der Arbeitskräfte verletzen würde. Die Gewerkschaft sieht in dieser internationalen Rekrutierung einen Versuch, strukturelle Probleme im heimischen Arbeitsmarkt zu ignorieren, anstatt sie lösungsorientiert anzugehen.

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Potenzial bei teilzeitbeschäftigten Frauen und Müttern

Ein weiterer Schwerpunkt der vida liegt auf dem Potenzial teilzeitbeschäftigter Frauen. Viele Frauen arbeiten aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen nur in Teilzeit. Laut Erhebungen der Gewerkschaft wollten im Jahr 2025 etwa 59.000 Mütter mit Betreuungspflichten ihre Arbeitszeit erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst würden. Dies stellt ein erhebliches, noch ungenutztes Potenzial dar.

Ausbildungsoffensive und bessere Kinderbetreuung für Pflegekräfte

Als Reaktion auf diese Zahlen fordert die Gewerkschaft eine Ausbildungs- und Beschäftigungsoffensive speziell für Frauen im Pflegebereich. Neben der finanziellen Absicherung während der Ausbildung sind vor allem bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und attraktivere Arbeitsbedingungen notwendig. Diese Maßnahmen sollen es Frauen ermöglichen, den Berufsweg in die Pflege zu gehen und dort langfristig zu bleiben, ohne dass auf internationale Rekrutierung zurückgegriffen werden muss.