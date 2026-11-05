vida droht mit Eskalation im Bahnstreit und fordert 3,9 Prozent mehr Lohn

Die vida- Gewerkschaft bereitet sich auf einen möglichen Streik vor, sollte am 10. November keine Einigung erzielt werden. Forderungen nach Inflationsoffenbarung und 38,5-Stunden-Woche bleiben unverändert.

Die vida-Gewerkschaft hat den Druck auf die Arbeitgeber im Bahnsektor massiv verschärft. Rund 400 Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben am Donnerstag in Wien einen klaren Beschluss gefasst, bei einem neuerlichen Scheitern der Verhandlungen den Konflikt auf Betriebsebene zu intensivieren. Die Situation ist durch drei ergebnislose Runden gekennzeichnet, in denen sich die Positionen nicht annäherten.

Der zentrale Konflikt dreht sich um die Bedingungen für rund 55.000 Beschäftigte in 98 Eisenbahnunternehmen. Die vida verlangt einen vollen Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent. Zusätzlich fordert die Gewerkschaft eine strukturelle Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden sowie konkrete Maßnahmen, um die Berufe im Schienenverkehr langfristig attraktiver zu gestalten.

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Konkrete Drohgebärden nach dem 10. November

Sollte es auch am 10. November zu keiner Einigung zwischen den Vertragsparteien kommen, will die Gewerkschaft den Druck in den Betrieben erhöhen. Die Betriebsrätekonferenz hat dafür bereits das grüne Licht gegeben. Konkrete Betriebsversammlungen sind damit noch nicht angesetzt, sollen bei einem neuerlichen Scheitern aber umgehend vorbereitet werden, um die Solidarität in den Betrieben zu organisieren.

Für den Fall, dass die Arbeitgeber bei den Rahmenbedingungen keine Änderungen akzeptieren, hat die vida eine alternative Forderung beschlossen. Dann sollen die Löhne und Gehälter um rund 3,9 Prozent steigen. Dieser spezifische Wert setzt sich laut vida aus der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent, einem Ausgleich von 0,3 Prozentpunkten aus dem Abschluss 2025 und einem weiteren Anteil von 0,3 Prozentpunkten an der Wertschöpfung 2026 zusammen.

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Einheitliche Arbeitszeit als Kernforderung

vida-Verhandlungsleiter Gerhard Tauchner betont, dass die Gewerkschaft an der 38,5-Stunden-Woche für alle Eisenbahnunternehmen festhält. Unterschiedliche Arbeitszeitregeln würden aus Sicht der vida den Wettbewerb zwischen den Betrieben auf Kosten der Beschäftigten verzerren. Ein einheitlicher Standard wird als entscheidend für faire Bedingungen angesehen, um interne Ungleichheiten im gesamten Sektor abzubauen.

Die Gewerkschaft erklärt, am 10. November weiterhin eine Einigung anzustreben. Sollte es erneut keine Bewegung geben, sollen Betriebsversammlungen den nächsten Schritt im Arbeitskampf markieren. Die Organisierung dieser Versammlungen ist der direkte Vorlauf zu möglichen weiteren Konfliktschritten, die in der kommenden Woche konkretisiert werden sollen.

Weiterer Verlauf und Streikgefahr

Ob es tatsächlich zu einer Eskalation kommt, hängt maßgeblich vom Verlauf der vierten Verhandlungsrunde ab. Die Ausgangsbedingungen bleiben jedoch hart, da die geforderten 3,9 Prozent Lohnerhöhung und die Arbeitszeitverkürzung nicht verhandelbar erscheinen. Die Arbeitgeber müssen sich jetzt auf die mögliche Präsenz der Belegschaften in den Betrieben einstellen.

Ändern allerdings die Betriebsversammlungen auch nichts an der Haltung der Arbeitgeberseite, dürfte es Vollgas Richtung Streik gehen. Die vida hat signalisiert, dass sie bereit ist, die Konflikte in die Betriebe zu tragen, falls keine Lösung gefunden wird. Dies könnte zu erheblichen Ausfällen im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr führen.

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Die 55.000 betroffenen Beschäftigten stehen vor der Entscheidung, ob sie die Forderungen hinterfragen oder den Kampf weiterführen. Die vida positioniert sich dabei als klare Interessenvertretung, die keine Kompromisse bei der inflationsbedingten Kaufkraft und der Work-Life-Balance eingeht. Die Zukunft der Verhandlungen wird in den nächsten Tagen entscheidend sein.

Die Stimmung in den Betrieben ist entsprechend angespannt. Die Betriebsräte haben die Weichen gestellt, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Sollte der 10. November als letzter Versuch scheitern, bleibt nur der Weg des offenen Arbeitskampfes. Die Vorbereitung darauf ist bereits im Gange und wird die weitere Entwicklung im deutschen und österreichischen Schienenverkehr prägen.