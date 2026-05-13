Victoria Swarovski und Michael Ostrowski begeistern mit Charme und Souveränität beim ESC

Artikel über die Moderation des ESC-Finale von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski vor dem Hintergrund ihrer positiven Überraschung und der neuen Souveränität des ORF.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski begeisterten beim ESC mit Charm e, Gesang und überraschender Souveränität. Beim Vorstellen ihrer Moderation hatten jedoch noch Zweifel, ob das Duo die riesige Bühne stemmen kann.

Die beiden präsentierten sich mehrsprachig, lieferten Tanzeinlagen ab und sangen sogar. Sie bewegten sich mit selbstverständlichem Fließbetrieb durch die Live-Show vor Millionenpublikum. Ostrowski zeigte sich mit seiner lockeren Art und sichtbaren Spielfreude, während Swarovski freundlich und elegant tanzte. Ihr Ziel sei gewesen, den Stil eines Entertainers der alten Schule zurückzubringen – mit Humor, Gesang und Tanz.

Unterstützung holten sie sich von erfahrenen ESC-Größen. Beim zweiten Halbfinale werden dem Publikum mehrere Outfitwechsel und neue Gesangseinlagen geboten





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